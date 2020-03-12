المركزي الكويتي: مستعدون لدعم البنوك بالسيولة في مواجهة فيروس كورونا

القاهرة- وكالات:

قال بنك الكويت المركزي، اليوم الخميس، إنه مستعد لدعم القطاع المالي في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بإجراءات تشمل توفير النقد للبنوك التجارية، بحسب وكالة رويترز.

وتتضمن الإجراءات تعليق رسوم أجهزة نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية، وزيادة سقف المدفوعات عن بعد إلى 25 دينارا (81.44 دولار) من عشرة دنانير، وتقديم "التعويض المالي والمعنوي" لموظفي القطاع المصرفي خلال عطلة عامة أقرها مجلس الوزراء حتى 26 مارس الجاري.

وأوقفت الكويت جميع الرحلات الجوية التجارية، وقررت إغلاق المطاعم والمقاهي.