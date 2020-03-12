أورنج مصر تضع خطة طوارئ للتعامل مع سوء الأحوال الجوية



كتب- علاء حجاج:

قالت شركة أورنج مصر، في بيان اليوم الخميس، إنها وضعت خطة طوارئ متكاملة للتعامل مع سوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد على مدار الساعات المقبلة.

وأضافت الشركة، أنه تم تجهيز العديد من فرق الطوارئ على مستوى الجمهورية للتعامل مع أي عطل بالشبكة ناتج عن سوء الأحوال الجوية، بجانب تأمين مصادر الكهرباء التي تخدم السنترالات والأبراج والمحطات الحيوية المجهزة بمولدات كهرباء احتياطية مع التأكيد على ملئ خزانات الوقود الخاصة بالمولدات.

وبحسب البيان، بدأت شركة اورنج في اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة قبل 3 أيام بالتزامن مع إعلان توقعات وجود اضطرابات في الطقس، حيث اجتمع فريق إدارة الأزمات والكوارث لضمان تنفيذ قياسات السلامة للموظفين والعملاء من خلال التأكد من صيانة الأبراج ومعدات الشبكات الخارجية بقوة.

كما عمل فريق إدارة الأزمات على التأكد من مواقع الموظفين المتواجدين في الخدمة سواء خدمة العملاء أو التكنولوجيا أو المحلات التجارية لضمان سلامة انتقالهم من وإلى العمل من خلال توفير وتأمين وسائل النقل الخاصة بهم، وتوفير المستلزمات الضرورية للعيش والبقاء لمدة يومين في حالة تفاقم الأمور، لضمان استمرارية العمل، وفقا للشركة.

وأشارت أورنج إلى توفيرها المستلزمات الطبية وسيارات الطوارئ في جميع المناطق التي يعمل بها الموظفون، وبالفعل تلقى جميع الموظفين رسالة إخبارية داخلية تتضمن ما يجب فعله وما لا يجب خلال هذا الطقس مع تزويدهم برقم الخط الساخن لأية حالات طوارئ.



وذكرت أن فريق إدارة الأزمات والكوارث يقوم حاليا بمتابعة لحظية مستمرة لرصد كافة أوضاع الموظفين والعملاء والأعمال.

وأعربت الشركة عن اعتذارها للعملاء عن أي ضعف محتمل في خدماتها، خارج عن الإرادة، وتعد الجميع بسرعة التعامل مع أي شكاوى لضمان استقرار خدماتها لحين انتهاء تلك الأجواء المناخية السيئة، وفقا للبيان.