المركزي الأوروبي يثبت الفائدة ويقر إجراءات تحفيز لمواجهة آثار كورونا

القاهرة- وكالات:

وافق البنك المركزي الأوروبي على إجراءات تحفيز جديدة، اليوم الخميس، لمساعدة اقتصاد منطقة اليورو على التعامل مع التأثير المتزايد لوباء فيروس كورونا المستجد، لكنه أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير في خطوة قد تحبط الأسواق المالية، بحسب وكالة رويترز.

وقال البنك المركزي الأوروبي إنه سيقدم قروضا جديدة للبنوك، وتسهيلات سيولة سبق الاتفاق عليها بأسعار أكثر ملاءمة، وسيزيد بشكل مؤقت شراء السندات لمساعدة الاقتصاد على التكيف.

وكانت الأسواق تضع في حسبانها خفضا بمقدار عشر نقاط أساس في فائدة الإيداع إلى سالب 0.6%، بالرغم من أن عددا من صانعي السياسات عبروا عن شكوك عميقة حيال قيمة أي خفض آخر، وفقا للوكالة.

وبعد قرار اليوم، تظل فائدة البنك المركزي الأوروبي للإيداع عند سالب 0.5%، ويبلغ سعر إعادة التمويل الرئيسي صفر%.

وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي"، أصدر قرارا طارئا بخفض أسعار الفائدة، الثلاثاء قبل، بخفض سعر فائدة الأموال الاتحادية القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية إلى نطاق من 1 و1.25%.

كما أعلن بنك إنجلترا المركزي، أمس الأربعاء، خفض الفائدة بنحو 50 نقطة أساس إلى 0.25%، بحسب بيان نشره البنك على موقعه الإلكتروني.