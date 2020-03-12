البورصات الآسيوية تعمق خسائرها بعد إعلان "كورونا" وباء عالميًا

القاهرة – وكالات:

أغلقت مؤشرات الأسهم الآسيوية تعاملات اليوم الخميس، على تراجعات حادة؛ مما عمق الخسائر التي مُنِيَت بها على مدار جلسات الأسبوع الجاري، عقب إعلان منظمة الصحة العالمية أمس فيروس كورونا المستجد "وباءً عالمياً".

وضرب الفيروس 114 دولة حول العالم، مصيبا أكثر من 118 ألفًا ومتسببًا في وفاة 4291 شخصًا حسب أحدث إحصائيات المنظمة الدولية.

وتراجع مؤشر "نيكي" الياباني بنسبة 4.4%؛ ليصل إلى 18559 نقطة، كما انخفض مؤشر "شنجهاي" الصيني بنسبة 1.52% ليصل إلى 2939 نقطة، وسجل مؤشر بورصة سنغافورة تراجعًا بنسبة 3.35%؛ ليصل إلى 2691 نقطة، وهبط مؤشر "هانج سينج" بنسبة 3.6%؛ ليصل إلى 24309 نقطة.

ونقل موقع "ماركت ووتش" المعني بالشأن الاقتصادي العالمي عن جاكسون وونج، محلل لدى مجموعة" أمبر هيل كابيتال" قوله: "إن عمليات البيع المكثفة التي تشهدها حركة الأسواق العالمية حاليًا تعكس حجم الذعر والخوف المسيطر على أداء المستثمرين، ويبقى هذا الخوف رهين التطور في مسار" كورونا" وإذا ما سيواصل الوباء تفشيه وفتكه بدول العالم أم قد نرى له نهاية وشيكة".

وقد عصف إعلان فيروس "كورونا" وباء عالميًا بمؤشرات البورصة الأمريكية في ختام تعاملات أمس حيث هبط مؤشر "داو جونز" الصناعي 5.9% إلى 23.553.22 نقطة، أي متراجعًا بأكثر من 20% مقارنة بآخر سعر قياسي حقّقه في فبراير.

ويدخل مؤشر "داو جونز" بهذه النتائج "السوق الهابطة"، كذلك تراجع مؤشر ناسداك 4.70% إلى 7.952.05 نقطة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن مساء أمس الأربعاء تعليق جميع الرحلات المُتجهة من أوروبا إلى أمريكا لمدة 30 يومًا، بداية من منتصف ليل يوم الجمعة المقبل، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أنه سيتم تعديل هذه القيود حسب الظروف على أرض الواقع، لافتا أنه "ستكون هناك استثناءات للأمريكيين الذين خضعوا لفحوصات مناسبة، ولن تنطبق هذه القيود فحسب على أعمال التجارة والشحن، بل على أنواع أخرى مختلفة من الأشياء، كل ما يأتي من أوروبا إلى الولايات المتحدة".

وكانت منظّمة الصحة العالمية أعلنت أنّها باتت تعتبر فيروس كورونا المستجدّ الذي أصاب أكثر من 110 آلاف شخص حول العالم منذ ديسمبر 2019، "جائحة".