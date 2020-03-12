البلطي عند 26 جنيها للكيلو.. أسعار السمك بسوق العبور

كتبت- شيماء حفظي:

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، في سوق العبور، خلال تعاملات اليوم الخميس، عند نفس مستوى تعاملات أمس.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 23 و26 جنيها، وسعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و140 جنيها، وكيلو الجمبري ليتراوح بين 300 جنيه و360 جنيها.

ويتراوح سعر كيلو السمك البوري اليوم بين 40 و46 جنيها، واستقر سعر كيلو السمك البلطي الفليه ليتراوح بين 30 و90 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 55 و65 جنيها.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و160 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.