تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتبت- شيماء حفظي:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس، عند مستوى تعاملات أمس.

ووفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق، تراوح كيلو الطماطم بين 2 و4.25 جنيه، و الخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و4.25 جنيه.

البطاطس بين 2 و2.7 جنيه.

البصل بين 3 و6 جنيهات.

الكوسة بين 5 و8 جنيهات.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 5 و7 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 و7 جنيهات.

الملوخية بين 4 و6 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

البرتقال السكري بين 2.5 و4.5 جنيه.

البرتقال أبو سرة بين 4 و7 جنيهات.

اليوسفي بين 3 و7 جنيهات.

الفراولة بين 4 و7 جنيهات.

الموز البلدي بين 5 و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها.