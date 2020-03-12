تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم
كتبت- شيماء حفظي:
استقرت أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس، عند مستوى تعاملات أمس.
ووفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق، تراوح كيلو الطماطم بين 2 و4.25 جنيه، و الخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 2 و4.25 جنيه.
البطاطس بين 2 و2.7 جنيه.
البصل بين 3 و6 جنيهات.
الكوسة بين 5 و8 جنيهات.
الفاصوليا بين 7 جنيهات و11 جنيها.
الباذنجان البلدي بين 5 و7 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 5 و7 جنيهات.
الملوخية بين 4 و6 جنيهات.
الخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات.
القلقاس بين 4 و7 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
البرتقال البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.
البرتقال السكري بين 2.5 و4.5 جنيه.
البرتقال أبو سرة بين 4 و7 جنيهات.
اليوسفي بين 3 و7 جنيهات.
الفراولة بين 4 و7 جنيهات.
الموز البلدي بين 5 و6 جنيهات.
الليمون البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها.
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