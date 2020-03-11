أوبر: لا علاقة لنا بواقعة التنمر على شاب صيني أعلى الطريق الدائري

كتب - علاء حجاج:

أصدرت شركة "أوبر" بيانًا بشأن واقعة التنمر والتمييز ضد راكب أجنبي نُشر فيديو له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الشركة، في البيان الذي أصدرته اليوم الأربعاء، إنه بعد التحقيق الشامل والتواصل مع السلطات الرسمية، تم التأكد من أن واقعة التمييز ضد الراكب الأجنبي لا علاقة لها بمنصة أوبر، قبل أن توضح أن السلوك الموضح في مقطع الفيديو غير مقبول على الإطلاق.

وتابع البيان: "نحن لدينا سياسات واضحة ضد التمييز، ومنصوصٌ عليها في إرشادات المجتمع والتي يجب على السائقين معرفتها والإقرار بها. إذا شعر أي شخص بأنه قد تعرض للتمييز، يجب عليه أن يتواصل مع أوبر، فلدينا فريق متخصص ينظر في هذه القضايا بتمعُن ويتخذ الإجراءات المناسبة.

كان مقطع مصور انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر فيه الشاب يتحرك مذعورًا على أحد الطرق السريعة، بعدما تركه سائق سيارة الأجرة التي كان يستقلها وهرب، ما جعل كثيرين يحاولون الوصول للشاب والاعتذار له.

بالفحص تبين أن مقطع الفيديو المتداول تم تصويره أعلى الطريق الدائري بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة؛ حيث أمكن تحديد هوية المجني عليه 31 سنة، مهندس، يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، مقيم بأحد الفنادق الكائنة بمحافظة الجيزة.

اقرأ أيضا:

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط متهمي التنمر بشاب صيني