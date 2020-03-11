أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا سد النهضة تعليق العمرة محمد رمضان اليوم العالمي للمرأة

داو جونز يهبط 1400 نقطة بعد إعلان "كورونا" جائحة عالمية

08:53 م الأربعاء 11 مارس 2020
داو جونز يهبط 1400 نقطة بعد إعلان "كورونا" جائحة عالمية

unnamed

نيويورك - (أ ش أ)

واصل مؤشر "داو جونز" الأمريكي خسائره التي تكبدها مُنذ بداية التعاملات في سوق الأوراق المالية "وول ستريت"، اليوم الأربعاء، بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد 19"، أنه أصبح "جائحة" تُهدد العالم.

وهوى مؤشر "داو جونز" الصناعي 1402.97 نقطة، بما يوازي 5.61%، ليصل إلى 23615.19 نقطة، وهبط مؤشر "ناسداك" لأسهم قطاع التكنولوجيا 412.62 نقطة، بما يوازي 4.94%، ليصل إلى 7931.64 نقطة، وخسر مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأوسع نطاقًا 146.54 نقطة، بما يوازي 5.08%، ليصل إلى 2735.69 نقطة.

وتسببت التراجعات التي تتعرض لها أسهم عملاق تصنيع الطائرات الأمريكية "بوينج" في الخسائر الحادة التي مُني بها مؤشر "داو جونز" الصناعي في تداولات اليوم الرسمية، حيث هبط السهم حتى الآن ما نسبته 15.07%، بمقدار 31.27 دولار، وساهمت الخسائر التي أصابت عدة شركات في تراجع المؤشر الصناعي، حيث انخفضت أسهم شركة "فايزر" العالمية لتصنيع الأدوية بنسبة 7.58%، وتراجعت شركة "سيسكو سيستمز" الرائدة في مجال تقنية المعلومات والشبكات بنسبة 8.13%، وخسرت أسهم شركة "أميركان إكسبريس" للخدمات المالية ما نسبته 7.16 %.​

هذا المحتوى من

مؤشر داو جونز فيروس كورونا منظمة الصحة العالمية سوق الأوراق المالية أسهم بوينج

الخبر التالى:

أوبر: لا علاقة لنا بواقعة التنمر على شاب صيني أعلى الطريق الدائري
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة: تسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا.. و8 حالات تغادر مطروح