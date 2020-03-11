قطاع الأعمال تعتمد 8 مكاتب استشارية للتعاون في تطوير أندية الشركات

كتبت- شيماء حفظي:

اعتمدت وزارة قطاع الأعمال العام، قائمة تضم 8 مكاتب استشارية، القادرة على العمل في تصميم وتطوير الأندية، للتعاون في تطوير الأندية التابعة لها، بحسب ما قاله مصدر بالوزارة لمصراوي.

وكانت الوزارة أعلنت في يناير الماضي، عن رغبتها في تلقي طلبات الجهات الراغبة في المشاركة في تصميم وتخطيط الأندية والمنشآت الرياضية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام.

وطالبت الوزارة في إعلانها، الجهات المتخصصة إبداء الرغبة في المشاركة من خلال تقديم طلبات رسمية متضمنة نبذة عن الجهة وسابقة الخبرة والسيرة الذاتية لفريق العمل المختص بالمشروع.

وقال المصدر، لمصراوي، إن الوزارة تلقت عروضا من 13 جهة، مهتمة بالتعاون في تطوير الأندية التابعة للشركات، واختارت منها 8 مكاتب، تتضمن مكاتب مصرية أو أجنبية لها تواجد في مصر.

وأضاف المصدر، أن هذه القائمة، ستساعد الشركات التابعة التي تمتلك أندية رياضية، وتريد تطويرها من اختيار أحد المكاتب الاستشارية لمساعدتها، بناء على احتياجات النادي نفسه، ومساحته وطبيعة التطوير المناسب.

وبدأت وزارة قطاع الأعمال العام، بتطوير الأندية التابعة للشركات، من خلال طرح مشروع لتطوير نادي غزل المحلة للمشاركة مع مستثمرين لديهم خبرة في الاستثمار في النشاط الرياضي.

وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، في تصريحات سابقة، إن وزارته ستستعين باستشاري هندسي، لتحديد المساحات والحدود الرئيسية لمكونات نادي غزل المحلة ضمن مشروع تطويره.

ويتضمن مشروع التطوير 3 مكونات وهي نادي العاملين بالشركة، وملعب واستاد فريق كرة القدم، والنادي الاجتماعي الجديد الذي يخدم مدينة المحلة.

وأضاف أنه "بناء على عمل الاستشاري الهندسي، سنبدأ في إصدار التراخيص تمهيدا لبدء إجراءات الطرح على المستثمرين".

وتعود ملكية النادي، الذي يقع في مدينة المحلة الكبرى، لصالح شركة مصر للغزل والنسيج، المملوكة بالكامل لوزارة قطاع الأعمال العام.

ويعد النادي، واحدًا من أوائل أندية الشركات في مصر، حيث تأسس في عام 1936 أي بعد تأسيس الشركة بسنوات، وتقتصر عضويته على عمال الشركة حتى الآن.

وتبلغ مساحة النادي 45 فدانًا، كما يمتلك النادي استادًا لكرة القدم يتسع إلى 29 ألف متفرج، ويعد واحدًا من أكبر ملاعب منطقة الدلتا في مصر.

ويمتلك النادي ملاعب للكرة واليد والسلة والطائرة والتنس ومبنى حمام سباحة ونادي للرماية ونادي للكشافة، وفقًا للموقع الإلكتروني للشركة.