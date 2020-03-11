رويترز: أسهم أرامكو تنحدر مع تراجع أسعار النفط بفعل خطط زيادة الإنتاج

القاهرة- وكالات:

تراجعت أسهم أرامكو السعودية تراجعا حادا بعد ظهر، اليوم الأربعاء، متجاوبة مع انخفاض بنسبة واحد بالمئة في أسعار النفط بعد أن أعلنت السعودية خططا لتعزيز طاقة إنتاج الخام للمرة الأولى خلال أكثر من عشر سنوات، بحسب وكالة رويترز.

وفي الساعة 1159 بتوقيت جرينتش، كانت أسهم أرامكو متداولة عند 29.70 ريال سعودي "7.91 دولار"، بانخفاض 4.7% عن إغلاقها السابق، وأقل بكثير من سعر طرحها العام الأولي البالغ 32 ريالا، والذي قُدرت قيمة الشركة على أساسه بنحو 1.7 تريليون دولار عند إدراجها في ديسمبر.