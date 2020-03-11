خبراء يوصون ألمانيا بإنشاء صندوق إنقاذ للشركات مع تفاقم تداعيات كورونا

القاهرة- وكالات:

أوصى خبراء اقتصاد، الحكومة الألمانية بإنشاء صندوق إنقاذ للشركات، في حال تفاقم تداعيات فيروس كورونا المستجد، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" عن بيان لعدد من خبراء الاقتصاد اليوم الأربعاء.

ووفقا للبيان، فإنه إذا لم يتم النجاح في الحد من انتشار "موجات الصدمة" الاقتصادية إلى درجة قد تصل إلى إفلاس الشركات على نطاق واسع، فإن الإمكانية الأخيرة التي يمكن التفكير فيها هي مشاركة الدولة في الشركات برأسمال خاص بالدولة على غرار ما حدث خلال إنقاذ البنوك في الأزمة المالية 2008-2009.

ومن الخبراء المشاركين في البيان، رئيس معهد "إيفو" للبحوث الاقتصادية كليمينس فوست، والخبير في لجنة "حكماء الاقتصاد" بيتر بوفينجر، ورئيس معهد كيل للاقتصاد الألماني جابريل فيلبرماير.

وطالب الخبراء الحكومة الألمانية باتخاذ خطوات واسعة النطاق على نحو أكبر من الإجراءات المتخذة حتى الآن.

وكان مجلس الوزراء الألماني مهد، أمس الثلاثاء، الطريق لقانون ينص على الاستخدام الموسع للعمل بدوام جزئي.

وطالب الخبراء الحكومة بالتخلي عن سياسة عدم إدخال ديون جديدة في الموازنة العامة، مؤكدين ضرورة بذل كافة الجهود لتجنب حدوث أزمة سيولة لدى الشركات.

وتتوقع معاهد واتحادات اقتصادية تراجعا ملحوظا في النمو الاقتصادي لألمانيا هذا العام وتزايد خطر الركود.