قرار مفاجئ.. بنك إنجلترا المركزي يخفض سعر الفائدة

القاهرة- وكالات:

أعلن بنك إنجلترا المركزي، اليوم الأربعاء، خفض الفائدة بنحو 50 نقطة أساس إلى 0.25%، بحسب بيان نشره البنك على موقعه الإلكتروني.

وأوضح البنك، أن لجنة السياسات النقدية وافقت بالإجماع على هذا الخفض خلال اجتماعها يوم أمس.

وقال البنك، إن خفض الفائدة سيساعد في دعم ثقة الأعمال والمستهلكين، وتعزيز التدفقات النقدية للشركات والأفراد.

وأضاف البيان، أن اللجنة صوتت أيضا لصالح تبني خطة تمويل جديدة تتضمن حوافز إضافية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وكان البنك قرر نهاية يناير الماضي إبقاء معدل الفائدة عند 0.75%.