شركة "كريم" تعلق على واقعة الراكب الآسيوي على الدائري (مُحدث)

علقت شركة كريم مصر، مساء اليوم الثلاثاء، على واقعة إنزال راكب آسيوي من إحدى السيارات على الطريق الدائري.

وقالت الشركة، عبر حسابها على فيسبوك، اليوم الثلاثاء: "بخصوص واقعة الراكب الأجنبي اللى تم إنزاله من العربية على الدائري، للأسف رقم العربية مش واضح في الفيديو، ومش عارفين ده من كباتن كريم أو لأ".

وشددت الشركة على رفضها لمثل هذا السلوك، وطالبت بمساعدتها في الحصول على أي معلومات للوصول إلى الراكب. وجاء ذلك قبل أن تحذف الشركة منشورها من صفحتها بعد نصف ساعة من نشره.