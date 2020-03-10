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المركزي: انخفاض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 1.9% في فبراير

05:39 م الثلاثاء 10 مارس 2020
المركزي: انخفاض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 1.9% في فبراير

البنك المركزي

كتب- مصطفى عيد:

انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي خلال فبراير الماضي إلى 1.9% مقابل 2.7% في يناير الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي اليوم الثلاثاء.

وقال المركزي في بيان، إن التضخم الأساسي الشهري سجل معدلا 0.2% في فبراير 2020 مقابل معدلا 0.7% خلال يناير الماضي، ومقابل معدلا 1% في فبراير 2019.

ولا يتضمن التضخم الأساسي سلعًا أسعارها سريعة التقلب مثل الفاكهة والخضراوات، أو التي أسعارها محددة إداريا.

وانخفض معدل التضخم العام السنوي بالأسعار خلال فبراير الماضي، ليسجل في إجمالي الجمهورية 4.9% مقابل 6.8% في يناير، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم.

فيما سجل معدل التضخم الشهري "صفر" في فبراير مقابل معدلا 0.8% في يناير الماضي.

البنك المركزي المعدل السنوي للتضخم

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