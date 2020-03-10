"سهولة" للتقسيط الاستهلاكي تطلق أعمالها في السوق المصرية

كتب- مصطفى عيد:

قالت شركة سي أي للتقسيط "سهولة"، إحدى شركات المجموعة المالية سي أي كابيتال، في بيان اليوم الثلاثاء، إطلاق عملياتها في السوق المصرية اعتبارا من أول يناير 2020.

وقال حازم مدني العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، إن الشركة تستهدف محفظة تمويلية في السنة الأولى بمبلغ 500 مليون جنيه.

وأضاف أن هذه المحفظة سوف يجري تمويلها جزئيا عبر الموارد الذاتية للشركة، فيما سيتم تدبير بقية التمويل من خلال قروض بنكية حيث تم الاتفاق بالفعل مع خمسة بنوك مصرية لتمويل محفظة الشركة.

وأوضح مدني أن شركة سي أي للتقسيط تمثل ذراع التمويل الاستهلاكي في منصة سي أي كابيتال للخدمات المالية غير المصرفية، مشيرا إلى أن رأسمال الشركة المدفوع يبلغ 60 مليون جنيه فيما يبلغ رأس المال المصدر نحو 100 مليون جنيه، وأن هناك خطة لزيادة رأس المال المدفوع في حالة الاحتياج لذلك ومع توسع أعمال الشركة مستقبلا.

وحول واقع ومستقبل سوق التمويل الاستهلاكي في مصر، قال مدني إن حجم سوق التمويل الاستهلاكي المنظم في مصر يدور حول 15 مليار جنيه سنويا، فيما يبلغ حجم السوق غير المنظم أضعاف ذلك.

وذكر أن البحوث والدراسات المتعلقة بهذا المجال تؤكد أن نسبة النمو في سوق التمويل الاستهلاكى تبلغ نحو 20% سنويا، وأن هذه النسبة سوف تزداد في السنوات الخمس المقبلة استنادا إلى عدة عوامل في مقدمتها الهيكل الديموغرافي للسكان والتوسعات العمرانية الجارية في عموم البلاد.

وتوقع حازم مدني أن يقفز حجم سوق التمويل الاستهلاكي في مصر إلى 100 مليار جنيه سنويا في غضون سنوات قليلة.