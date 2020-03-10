فيديوجرافيك – تفاصيل أول مزاد علني لبيع معدات القومية للأسمنت

كتبت- شيماء حفظي:

أجرت الشركة القومية للأسمنت، أمس الاثنين، أول مزاد علني لبيع معداتها، ضمن عملية التصفية.

وكانت الجمعية العامة غير العادية، أصدرت في أكتوبر 2018، قرارا نهائيا بتصفية الشركة، نتيجة تراكم الخسائر وصعوبة تطويرها.

ويوضح الفيديوجرافيك، تفاصيل المزاد الأول بالشركة.

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