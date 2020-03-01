بلتون المالية القابضة تطلق علامتها التجارية الجديدة

أعلنت شركة بلتون المالية القابضة، اليوم الأحد، عن إطلاق علامتها التجارية الجديدة.

وقال إبراهيم كرم المدير التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، في بيان، حصل عليه مصراوي، إن هذه الخطوة تأتي في إطار الاستراتيجية الجديدة للشركة والتي تستهدف بشكل أساسي توسيع نطاق الخدمات المالية التي تقدمها الشركة لعملائها داخل وخارج مصر، وكذلك تعظيم العائد على استثمارات الشركة.

وأشار كرم إلى أن الشركة بدأت بالفعل التوسع في مجال الخدمات المالية غير المصرفية بشكل عام حيث قامت بتأسيس شركات تابعة لها تعمل في مجال التمويل العقاري والتأجير التمويلي فضلا عن نشاط البيع بالتقسيط وجارى الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.

وذكر البيان أن شركة بلتون المالية القابضة تستهدف أن تصل محفظة التمويل العقاري بنهاية العام 300 مليون جنيه والتأجير التمويلي 400 مليون جنيه فيما سوف تصل محفظة نشاط البيع بالتقسيط 45 مليون جنيه.

وقال كرم إن الشركة تدرس كذلك خطة طموحة لتعزيز تواجدها في منطقة الخليج العربي خلال العام الحالي، وتدرس كذلك الدخول في أسواق جديد في القارة الأفريقية نظرا لم تتمتع به بعض تلك الأسواق من فرصة كبيرة للنمو.

وقال كرم: "نضع نصب أعيننا بشكل دائم دعم عملائنا وتقديم أفضل خدمات مالية متكاملة لهم بشكل احترافي في المقام الأول فضلا عن تحقيق عوائد مجزية لمساهمي الشركة والبحث عن أفضل السبل لذلك وهو ما يعد حجر الزاوية في الاستراتيجية الجديدة للشركة".

وبلتون هي مؤسسة مالية تعمل في مجال خدمات بنوك الاستثمار وتقدم باقة متكاملة من الخدمات المالية لقاعدة عملاء كبيرة تضم الشركات العامة والخاصة والمؤسسات المالية والمستثمرين ذوي الملاءة المالية في أسواق الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا.

وتعد بلتون أكبر مدير للأصول في مصر بقاعدة استثمارات مدارة تبلغ حوالي 26 مليار جنيه وهي أيضًا شركة رائدة في تقديم بحوث الاستثمار بأسواق المنطقة.

وفي عام 2015 تم الاستحواذ على شركة بلتون فاينانشال من جانب شركة أوراسكوم القابضة للاستثمار.