ساعة دامية في البورصة المصرية.. والمؤشر الرئيسي يهبط 6%

كتبت-شيرين صلاح:

واصل المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 التراجع مع مرور ساعة من بداية التداول ليهبط بنسبة 6% إلى مستوى 12218 نقطة، بفعل مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وكانت البورصة هوت بنسبة 4.12%، إلى مستوى 12473 نقطة، مع أول 5 دقائق من بداية تعاملات اليوم الأحد.

كما انخفض مؤشر EGX70 EWI بنسبة 5.77%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 4.55%.

وتراجعت الأسهم الخليجية تراجعا حادا في المعاملات المبكرة اليوم بقيادة الكويت ودبي، متأثرة بالمخاوف من أضرار على الاقتصاد العالمي وأسعار النفط جراء انتشار فيروس كورونا.

وأوقفت البورصة المصرية التداول في التعاملات على مجموعة كبيرة من الأسهم بعد أن تخطت خسائرها 5%.

وبحسب بيانات البورصة تراجع 103 أسهم متداولة اليوم، فيما ارتفع سهم واحد وبقى 39 سهمًا بدون تغيير.

وسجلت تعاملات المصريين صافي شراء، بينما سجلت تعاملات العرب والأجانب صافي بيع، بعد مرور ساعة من بدء التداول.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 1.45%، إلى مستوى 13008 نقطة في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.