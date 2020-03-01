أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا تعليق العمرة الكلاسيكو سد النهضة الطقس أسعار السجائر أسعار الذهب محمد رمضان منع المهرجانات

ساعة دامية في البورصة المصرية.. والمؤشر الرئيسي يهبط 6%

11:03 ص الأحد 01 مارس 2020
ساعة دامية في البورصة المصرية.. والمؤشر الرئيسي يهبط 6%

البورصة المصرية

كتبت-شيرين صلاح:

واصل المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 التراجع مع مرور ساعة من بداية التداول ليهبط بنسبة 6% إلى مستوى 12218 نقطة، بفعل مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وكانت البورصة هوت بنسبة 4.12%، إلى مستوى 12473 نقطة، مع أول 5 دقائق من بداية تعاملات اليوم الأحد.

كما انخفض مؤشر EGX70 EWI بنسبة 5.77%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 4.55%.

وتراجعت الأسهم الخليجية تراجعا حادا في المعاملات المبكرة اليوم بقيادة الكويت ودبي، متأثرة بالمخاوف من أضرار على الاقتصاد العالمي وأسعار النفط جراء انتشار فيروس كورونا.

وأوقفت البورصة المصرية التداول في التعاملات على مجموعة كبيرة من الأسهم بعد أن تخطت خسائرها 5%.

وبحسب بيانات البورصة تراجع 103 أسهم متداولة اليوم، فيما ارتفع سهم واحد وبقى 39 سهمًا بدون تغيير.

وسجلت تعاملات المصريين صافي شراء، بينما سجلت تعاملات العرب والأجانب صافي بيع، بعد مرور ساعة من بدء التداول.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 1.45%، إلى مستوى 13008 نقطة في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

البورصة المصرية مؤشر

الخبر التالى:

ارتفاع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم الأحد
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:بحميات إمبابة.. الحكومة: نتائج سلبية لـ5 حالات أجانب مشتبه في إصابتها بكورونا