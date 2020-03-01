انكماش أنشطة المصانع بالصين بأسرع وتيرة في فبراير بسبب كورونا

القاهرة- وكالات:

انكمشت أنشطة المصانع في الصين بأسرع وتيرة على الإطلاق في فبراير الماضي، وفي أداء أسوأ مما كانت عليه خلال الأزمة المالية العالمية، مما يبين الأضرار البالغة لتفشي فيروس كورونا المستجد على ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بحسب وكالة رويترز.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني، إن مؤشر مديري المشتريات في الصين هبط إلى مستوى قياسي منخفض عند 35.7 في فبراير الماضي من 50.0 في يناير الماضي، منخفضا كثيرا عن مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

وتوقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل المؤشر 46.0.

وتقدم القراءة الضعيفة أول مؤشر رسمي علي أثر تفشي الفيروس الذي أودي بحياة نحو ثلاثة آلاف شخص في البر الرئيسي للصين وأصاب أكثر من 80 ألفا.

وهبط المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 27.8 في فبراير الماضي من 51.8 في يناير الماضي بينما هبطت قراءة طلبيات التوريد الجديدة إلى 29.3 من 51.4 قبل شهر.

وانكمشت أنشطة قطاع الخدمات بأسرع وتيرة، حيث هبط مؤشر مديري مشتريات للقطاع غير الصناعي إلى 29.6 من 54.1 في يناير الماضي، بحسب مكتب الإحصاءات الوطني.