أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد 1-3-2020
كتبت- شيرين صلاح:
استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق الجملة بالعبور، اليوم الأحد، عند نفس مستوياتها أمس.
وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 2 و4.5 جنيه، وسعر كيلو البطاطس بين 2 جنيه و3 جنيهات، وسعر كيلو البصل بين 3 و6 جنيهات.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 2 و4.5 جنيه.
البطاطس بين 2 جنيه و3 جنيهات.
البصل بين 3 و6 جنيهات.
الكوسة بين 5 و8 جنيهات.
الفاصوليا بين 7 جنيهات و 11 جنيها.
الباذنجان البلدي بين 5 و7 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 5 و7 جنيهات.
الملوخية بين 4 و6 جنيهات.
الخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات.
القلقاس بين 4 و7 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
البرتقال البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.
البرتقال السكري بين 2.5 و 4.5 جنيه.
البرتقال أبو سرة بين 3.5 و 6.5 جنيه.
اليوسفي بين 2.5 و6.5 جنيه.
الليمون البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها.
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