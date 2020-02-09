عز يخفض أسعار حديد التسليح 100 جنيه للطن

أعلنت شركة حديد عز، اليوم الأحد، خفض أسعار حديد التسليح بقيمة 100 جنيه للطن لتصبح الأسعار الجديدة 9.900 جنيه للأطوال و9.630 جنيه للفائف شامل الضريبة تسليم أرض المصنع.

وكانت شركة السويس للصلب أعلنت صباح اليوم خفضا بقيمة 300 جنيه في أسعار البيع لتكون الأسعار الجديدة 9.450 جنيه و9.350 جنيه للأطوال واللفائف على التوالي.

وقالت مصادر لمصراوي إن خفض الأسعار يأتي على ضوء نزول الأسعار عالمياً وذلك بعد أن انخفضت أسعار الخردة والبيليت بالإضافة الي تراجع سعر الدولار.

وتوقعت المصادر أن تقوم المصانع الأخرى بانخفاضات مماثلة للحفاظ على تنافسيتها والاستمرار في البيع.

وذكرت المصادر أن سوق الحديد يعاني من الكساد حالياً نتيجة موسم الشتاء والأمطار وخاصة في الإسكندرية ومحافظات الدلتا مما يعوق حركة النقل والبناء وبالتالي انخفاض حجم الطلب في مشروعات البناء الخاص والمساكن بينما مشروعات الدولة تسير طبقاً لما هو مخطط لها وعلى رأسها مشروعات العاصمة الإدارية التي تشهد حركة بناء نشطة استعداداً لنقل الإدارات الحكومية بها العام الحالي.