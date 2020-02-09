بنك استثمار يتوقع خفضًا جديدًا لأسعار الفائدة بنسبة 2% هذا العام

كتبت- ياسمين سليم:

يتوقع بنك استثمار شعاع أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة تراكميًا بنسبة 2% خلال العام الجاري.

وبحسب تقرير البنك الاستراتيجي السنوي حول التوقعات للعام الجديد فإن البنك المركزي سيخفض الفائدة 1% خلال النصف الأول العام المقبل ليعود سعر الفائدة لمستوياته الطبيعية عند 10.25% للإقراض بحلول يونيو 2021.

وتوقع التقرير أن يبلغ سعر الإقراض لليلة واحدة في نهاية يونيو المقبل 12.25% للإقراض، وبهذا السعر سيكون المركزي قد خفض سعر الفائدة 1% خلال العام المالي الجاري.

وكان البنك المركزي خفض سعر الفائدة 4.5% بشكل تراكمي خلال العام الماضي.

وفي أعقاب تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، رفع البنك المركزي سعر الفائدة بقيمة إجمالية بلغت 7% قبل أن يبدأ دورة خفض الفائدة بداية من فبراير 2018.

ويبلغ سعر الفائدة حاليًا 13.25% للإقراض و12.25% للإيداع.

وبحسب تقرير شعاع فإن الشركات العاملة في مصر ستستأنف إنفاقها الرأسمالي على أعمالها خلال النصف الثاني من العام الجاري للاستفادة من بيئة أسعار الفائدة الملائمة.

ويتوقع التقرير أن يتعافي الاستهلاك على مستوى القطاع الخاص خلال العام الجاري، نتيجة لانخفاض أسعار الفائدة واستقرار معدلات التضخم المنخفضة.

وقال إنه بعد انخفاض قيمة الجنيه في أعقاب التعويم في 2016، ارتفعت الأسعار لمستويات غير مسبوقة وتفاقم ذلك نتيجة لخفض الدعم وخاصة في الوقود.

وبحسب التقرير فإنه مع نهاية برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر سيعيد المستهلكون ضبط أنماطهم الاستهلاكية إلى ما يقرب من المعدل الطبيعي.

ويتوقع التقرير أن يبدأ "الطلب المكبوت" على السيارات في التعافي هذا العام.

وانتهت مصر في نوفمبر الماضي من برنامج للإصلاح الاقتصادي بدأته في نوفمبر 2016، بتعويم الجنيه ورفع سعر الفائدة ورفع الفائدة.