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ارتفاع طفيف للبورصة بنهاية تعاملات الأحد

03:04 م الأحد 09 فبراير 2020
ارتفاع طفيف للبورصة بنهاية تعاملات الأحد

البورصة

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.02% مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، إلى مستوى 14108نقاط.

كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.25%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.31%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب خلال التداولات صافي شراء بقيمة 187 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 171.2 مليون جنيه، و15.7 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنهاية تعاملات الخميس الماضي بنسبة 0.58%، إلى مستوى 14105 نقاط.

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