تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد 9-2-2020

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس مستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 687 جنيها، وهو نفس سعر أمس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 588.8 جنيه، وعيار 24 إلى 758.1 جنيه، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 5496 جنيها.

واليوم عطلة رسمية في البورصة العالمية.