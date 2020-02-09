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تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد 9-2-2020

01:02 م الأحد 09 فبراير 2020
تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد 9-2-2020

مشغولات ذهبية

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس مستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 687 جنيها، وهو نفس سعر أمس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 588.8 جنيه، وعيار 24 إلى 758.1 جنيه، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 5496 جنيها.

واليوم عطلة رسمية في البورصة العالمية.

أسعار الذهب الذهب عيار18 عيار24 جرام الذهب
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