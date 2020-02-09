منها حجز تذاكر القطارات.. البريد يستعد لإطلاق خدمات جديدة

كتب- علاء حجاج:

تستعد الهيئة القومية للبريد في تقديم عدة خدمات جماهيرية جديدة خلال الأشهر القليلة المقبلة، بحسب ما ذكره عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد لمصراوي.

وعدّد الصغير الخدمات التي ستقدمها الهيئة خلال الأشهر القليلة المقبلة في عدد من مكاتبها المنتشرة في أرجاء الجمهورية.

وقال إن الهيئة ستتيح حجز تذاكر القطارات عبر مكاتبها خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأضاف الصغير أن حجز التذاكر سيكون متاحًا في عدد من المكاتب الرئيسية المميكنة على أن يتم تعميمها في باقي مكاتب البريد الأخرى فيما بعد.

وأوضح الصغير أن الهيئة ستنشر 300 ماكينة صراف آلي جديدة قبل نهاية العام المالي الجاري، وكانت الهيئة نشرت 400 ماكينة صراف آلي ""ATM في عدد من مكاتب البريد.

وانتهت الهيئة من إنشاء 12 كشكًا بريد Bosta Express في محطات وقود "شيل أوت" الموجودة على الطرق السريعة ضمن خطتها للانتشار وتقديم خدمات متطورة.

وتدرس الهيئة نشر هذه الأكشاك في الجامعات الحكومية تسهيلا على طلبة الجامعات في الحصول على خدمات البريد المختلفة سواء مالية أو حكومية، بحسب الصغير.

يذكر أن الهيئة كانت قد افتتحت مكاتب مميكنة جديدة توفر العديد من الخدمات الحكومية مثل إصدار البطاقات وشهادات براءة الذمة والأحوال المدنية والإسكان والتعليم.

كما تضم المكاتب الجديدة ماكينات تقديم الخدمات وماكينات صراف آلي تفاعلية تمكن العملاء من الاستفادة من جميع الخدمات البريدية وفتح حسابات جديدة وإصدار بطاقات الخصم المربوطة على حساب العميل وصرف الشيكات.