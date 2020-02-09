مزاد علني وتسويق خطي إنتاج.. كيف تسير تصفية "القومية للأسمنت"؟ (حوار)

المانسترلي: حققنا 60 مليون جنيه مبيعات لبعض أصول الشركة من خلال مزايدات

كتبت- شيماء حفظي:

قال المهندس إبراهيم المانسترلي، المصفي العام لشركة القومية للأسمنت، إن فريق التصفية وضع استراتيجية جديدة لبيع معدات الشركة، تتضمن طرح مزادات علنية، والتسويق لخطوط الإنتاج وإمكانياتها لجذب مشترين من العاملين بقطاع الأسمنت.

وأضاف المانسترلي، في حوار لمصراوي، أن عملية التصفية تتم الآن من خلال مساعدين للشؤون الفنية والمالية، وتستهدف تحقيق أعلى عائد ممكن على عملية بيع الأصول وليس "دفن" الشركة، مشيرا إلى أنه تم إنجاز نحو 30% من عملية التصفية.

وتولى المانسترلي مهمة المصفي العام للشركة التابعة لقطاع الأعمال العام، قبل ثلاثة أشهر بعدما استقال المصفي العام الذي تم تعيينه في أكتوبر 2018، وقت إعلان الجمعية العامة غير العادية قرار إغلاق الشركة. وقبل تعيينه شغل المانسترلي منصب رئيس مصلحة الرقابة الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة.

وإلى نص الحوار..

كيف تسير عملية التصفية بعد أكثر من عام على اتخاذ القرار؟

بدأت العمل قبل 3 أشهر فقط، ولا بد أن نعرف أن عملية التصفية تحتاج للجنة تقوم بتقييم المعدات المقترحة للبيع، وفض المظاريف وتقييم المتقدمين للشراء وذلك قبل عملية المزايدة، التي يحضرها جميع فريق التصفية، لإقناع المشتري بشراء أكبر كم من المعدات، بأعلى سعر ممكن، حتى لو أعلى من القيمة التقديرية، وخلال هذه العملية فإن الشركة مطالبة بالوفاء بالتزامات مالية دائمة على الشركة بالإضافة إلى تمويل عملية تعويض العاملين التي تساعدنا فيها الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

نحن نتحدث عن تصفية، لكن الشركة مازالت موجودة، صحيح هي لا تنتج لكن مكاتبها مفتوحة وهناك عدد من الموظفين، نحن ندفع مرتبات وتأمينات صحية والتزامات مالية، بجانب عملية التصفية، ونستهدف توفير السيولة المالية من عملية التصفية.

لماذا تدفع الشركة القابضة أموال تعويضات العاملين؟

لسببين، أولا لأن عوائد التصفية لا تكفي لسداد مستحقات العاملين، لذلك فإن الشركة القابضة تدعم عملية التصفية بتوفير الأموال اللازمة لتعويضهم، وهي عملية تسير بشكل جيد، أما السبب الثاني، فإننا على اقتناع أن سرعة الانتهاء من التعويضات هو أحسن حل لضمان نجاح عملية التصفية، لأن إنهاء مشكلات العمال تخفف العبء على المصفي وتسهل التركيز على إمكانية بيع المعدات.

نحن ندرك أن موقف العمالة صعب، ونحن نحاول مراعاة التعامل إنسانيا مع العمال، بأن عملية التصفية ليس هدفها قتل العامل، لكننا نسعى لحصول العامل على كافة مستحقاته التي تم الاتفاق عليها، وتسهيل الإجراءات، وبناء ثقة مع العمال بأن المصفي لن يأكل حقوقهم.

كيف تتم عملية بيع المعدات ضمن عملية التصفية؟

عملية البيع تتم من خلال المزايدات المحدودة بالمظاريف المغلقة، وهي واحدة من الطرق المتبعة في عملية التصفية، لكننا سنلجأ لأسلوب آخر خلال الفترة المقبلة، وباختلاف طريقة البيع، فإن اختيار المعدات التي ستطرح للبيع عملية فنية تستهدف استقطاب مشتري معين لنجاح عملية الطرح، ثم عملية التقييم من خلال متمم قانوني معترف به، وجرت العادة أن يتم تقييم المعدات من خلال القيمة الدفترية، لكننا سنغير هذه الطريقة للتقييم وفقا للقيمة السوقية تعتمد على الطلب على المُعدّة وسعرها في السوق.

كذلك فتحنا الباب أمام العملاء المحتملين لمعاينة المعدات قبل فتح المزاد، ومعاينة المعدات الموجودة فقط في كراسة شروط الطرح.

إلى أين وصلت عملية التصفية حتى الآن؟

خلال 3 شهور، نفذنا الكثير من المزايدات، وارتفع متوسط قيمة المزايدات لتصل إلى 10 و18 مليون جنيه في المزايدة الواحدة، وخلال هذه الفترة نفذنا حوالي 7 مزادات، وبلغت قيمة التعاقدات نتيجة المزايدات على المعدات والالآت نحو 60 مليون جنيه، ويتم استلام هذه المستحقات على مراحل وفقا للاتفاق مع المشتري.

ماذا يتبقى من المعدات في الشركة وكيف سيتم بيعها؟

أنجزنا حتى الآن نحو 30% من عملية التصفية، ويمكن تقسيم معدات الشركة والتي تتضمن 4 خطوط إنتاج إلى قسمين، أولهما خطي إنتاج 1 و 2 وهما متهالكين وتكنولوجيا من أيام الثمانينات عفى عليها الزمن للاستخدام في مصنع أسمنت، هذان الخطان تم بيعهما كقطع وأجزاء منفصلة لتسهيل بيعها، وهذه لم تكن موجهة لشركات الأسمنت لكننا استهدفنا فيها جذب أي مصنع في القطاع الصناعي أو بيعها كخردة.

أما الآن نحن نجهز لبيع معدات متبقية من الخطين 1 و 2 وسيتم طرحها للبيع من خلال المزايدة العلنية وليست المحدودة، وهذا سيكون أول مزاد علني في الشركة، لأن الطريقة الأولى لن تكون مقنعة لبيع هذه المعدات، لذلك فأسلوب المزايدة العلنية في حضور عدد من التجار، هي الأنسب لطبيعة المعدات المتبقية، وسيتم إجراء هذا المزاد خلال الشهر الجاري.

ويتبقى لدينا خطي إنتاج 3 و4 سنبدأ فيهما خلال شهر مارس المقبل، وسنلجأ إلى طرق غير تقليدية لطرح بيع خطي الإنتاج، وهما موجهين بشكل أساسي للشركات العاملة في قطاع الأسمنت لأنهما مازالا قادرين على الإنتاج.

ما هي الطرق غير التقليدية التي تقصدها لبيع خطي إنتاج 3 و 4؟

الخطان 3 و4 يمكن بيعهما لشركات الأسمنت، لذلك سنعلن عن المعدات التي سيتم بيعها من خلال التعاون مع موقع متخصص في الدعاية لخدمات شركات الأسمنت في مصر، من خلال عرض المعلومات الفنية والخواص الميكانيكية عن تلك المعدات وصورها، وتسويق هذه المعلومات إلى عدد كبير من العملاء المحتملين من خلال قاعدة بيانات الموقع، وبداية التنفيذ ستكون خلال الفترة المقبلة.

متي يبدأ طرح الأراضي التابعة للقومية للأسمنت للبيع؟

طرح الأراضي التابعة للشركة القومية للأسمنت للبيع ليس لها جدول زمني، لأن الأراضي والعقارات تباع بقرار من الشركة القابضة وليس المصفي، وذلك وفقا لقرار قديم لرئيس مجلس الوزارء، وعليه فإنه في أي وقت ترى الشركة القابضة الحاجة لطرح أراضي بالقومية للأسمنت للبيع سنعاونها في ذلك، خاصة وأن مساحة الشركة كبيرة وبها أراضي فضاء خارج نطاق المصنع والمعدات الموجودة حاليا، بالإضافة إلى أراضي أخرى في مناطق بعيدة عن المصنع.