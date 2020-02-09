ارتفاع البلطي وتراجع البوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 21 و25 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح بين 55 و65 جنيها.

وتراجع سعر كيلو السمك البوري 3 جنيهات، ليتراوح بين 39 و45 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها، كما استقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 110 جنيهات و160 جنيها.

وسجل سعر كيلو الكابوريا بين 30 و150 جنيها، وسجل سعر الجمبري الممتاز بين 300 جنيه و 370 جنيها.