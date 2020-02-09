رئيس هيئة الاستثمار يزور المنيا ويبحث الفرص الاستثمارية والتحديات بها

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كتب- مصطفى عيد:

بحث محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع أسامة القاضي محافظ المنيا، الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة، وإمكانية استغلالها الاستغلال الأمثل على نحو يحقق خطة الدولة الشاملة في مجال الاستثمار، بحسب بيان من الهيئة اليوم الأحد.

جاء ذلك خلال زيارة عبد الوهاب لمحافظة المنيا في أولى زياراته للمحافظات بعد التعديل الوزاري الأخير، وما أعقبه من توسيع لصلاحيات هيئة الاستثمار.

والتقى عبد الوهاب مع محافظ المنيا وعدد من المستثمرين بالمحافظة، لبحث عدد من القضايا والموضوعات المتعلقة بتسيير إجراءات الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، بحضور يحيى أبو الفتوح، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، وعدد من مسؤولي بنك مصر.

وأكد عبد الوهاب والقاضي أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الهيئة ومحافظة المنيا خلال الفترة المقبلة بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية بالمحافظة وحل التحديات التي تواجه المستثمرين بها.

وتم الاتفاق خلال اللقاء على إعادة تفعيل مجلس إدارة المنطقة الصناعية بالمنيا الجديدة للبت في التحديات التي تواجه المستثمرين وخاصة التي تتعلق بالمرافق، ومناقشة موقف المشروعات المتعثرة في محافظة المنيا مع النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك الأهلي وسبل تقديم الدعم اللازم لها.

كما تم الاتفاق على توجيه مسؤولي البنوك للتوصل إلى حلول وتسويات مع أصحاب المشروعات التي لا تزال تواجه بعض التحديات بالمحافظة.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، إنه سيتم عقد اجتماع الثلاثاء المقبل مع رئيس هيئة التنمية الصناعية، وذلك لمناقشة طلبات بعض المستثمرين بالحصول على أراضٍ صناعية جديدة بغرض التوسع في أنشطة مصانعهم، وكذلك مناقشة بعض التحديات التي تواجه المصنعين.

وأضاف أن هناك متابعة حثيثة ومستمرة من مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بضرورة التواصل مع المستثمرين بشكل دائم والتعرف على التحديات التي تواجههم على أرض الواقع، حيث يحتل ملف الاستثمار أولوية كبيرة لدى الدولة.

وعلى هامش اللقاء الذي جمعه بمستثمري المحافظة، قال محمد عبد الوهاب، إنه سعيد بأن تكون أولى زياراته للمحافظات لمحافظة المنيا، مشيراً إلى أنه جاء اليوم للاستماع للمستثمرين بالمحافظة وحل مشكلاتهم في ضوء توجيهات رئيس الوزراء.

ووعد رئيس الهيئة المستثمرين بالنظر في المشكلات التي تواجههم والبت فيها كل جهة حسب اختصاصها، مؤكدا أن الهيئة تعمل جاهدةً لتذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين في المحافظات من خلال عقد لقاءات دورية أسبوعية مع المستثمرين في مقر الهيئة، وتنظيم زيارات متكررة للمحافظات للتعرف على أهم التحديات التي تواجه المستثمرين وإيجاد حلول لها.

وشهدت الزيارة إجراء محمد عبد الوهاب، والوفد المرافق له، جولة تفقدية شملت مركز خدمات المستثمرين بالمحافظة، والمنطقة الصناعية، حيث زار عددا من المصانع ذات الطبيعة الإنتاجية المختلفة بالمنطقة الصناعية منها مصنع الجيزة للملابس، ومصنع الصعيدي للمركزات، ومصنع المنيا لكربونات الصوديوم.

وقالت هيئة الاستثمار إن الزيارة تأتي في إطار سعيها لتذليل كافة التحديات التي تواجه المستثمرين في مختلف محافظات مصر، تماشياً مع خطة الدولة المصرية لخلق مناخ جاذب للاستثمار وبيئة حاضنة للأعمال.