التضامن: بدء اختبارات مشرفي حج الجمعيات الأهلية لهذا العام

كتبت- ياسمين سليم:

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم السبت، إجراء المرحلة الأولى من الاختبارات الخاصة باختيار مشرفي حج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1441ـ/2020 للمتقدمين الراغبين.

وقال بيان من الوزارة إن الاختبارات ستستمر على مدى يومين، هما اليوم وغدًا وذلك للمتقدمين من محافظات الجمهورية فيما عدا محافظات جنوب الصعيد والتي سيتم عقدها يوم 15 فبراير لعام 2020 وذلك لاختيار 270 مشرفًا من إجمالي 1115 متقدم .

وقال أيمن عبد الموجود، المدير التنفيذي لمؤسسة الحج والعمرة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، قد تم الإعلان على الموقع الإلكترونى للمؤسسة، www.hajjfoundation.org.eg عن الجدول التفصيلي المتضمن كافة البيانات من اسم المتقدم، وموعد الاختبار ومكانه حيث من المقرر إجراء الاختبارات بشكل مركزي لكل محافظات الجمهورية.

وأوضح عبد الموجود أن الاختبارات التحريرية ستعقد على مدى يومي السبت والاحد بمقر الجامعة الصينية بمحافظة القاهرة ويضم اليوم الأول المتقدمين من محافظات البحيرة وشمال سيناء وجنوب سيناء ومطروح والدقهلية والمنيا والغربية وكفر الشيخ والقليوبية والمنوفية بإجمالي 394 متقدم.

وبحسب البيان يشمل اليوم الثاني غدًا اختبارات للمتقدمين من محافظات السويس ودمياط وبني سويف وبورسعيد والاسماعيلية والفيوم والشرقية والإسكندرية والقاهرة والجمعيات المركزية والجيزة بإجمالي 497 متقدم.

وقال عبد الموجود إن محافظات جنوب الصعيد ستعقد الاختبارات الخاصة باختيار الراغبين في الاشراف على حج الجمعيات بها يوم السبت 15 من فبراير الجاري وستضم المتقدمين من محافظات أسوان والأقصر والوادي الجديد وأسيوط والبحر الاحمر وقنا وسوهاج، بإجمالي 226 متقدم حيث ستعقد الاختبارات بمركز التعليم المدني وإعداد القيادات الشبابية بسوهاج بمدينة ناصر محافظة سوهاج.

وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة الحج والعمرة أن الاختبارات التحريرية ستتم أون لاين على برنامج الحاسب وسيتم مراعاة الشفافية والعدالة لاختيار افضل العناصر بين المتقدمين لهذه المهمة السامية ويشمل الاختبار التحريري عدد (60) سؤالًا دينيًا وإداريًا حول مناسك وإجراءات الحج تم وضعها من قبل متخصصين من دار الإفتاء المصرية ومتخصصين من اللجنة التنفيذية للمؤسسة وخبراء في شئون الحج.