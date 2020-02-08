البريد يوزع 12 كشكًا للخدمات البريدية في محطات وقود على الطرق السريعة

كتب- علاء حجاج:

قال عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن الهيئة انتهت من إنشاء 12 كشكًا بريد Bosta Express في محطات وقود "شيل أوت" الموجودة على الطرق السريعة ضمن خطتها للانتشار وتقديم خدمات متطورة.

وتدرس الهيئة نشر هذه الأكشاك في الجامعات الحكومية تسهيلا على طلبة الجامعات في الحصول على خدمات البريد المختلفة سواء مالية أو حكومية.

وأضاف الصغير لمصراوي أنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لأول طابق في مبنى البريد بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما تستعد لافتتاح المطابع بعد التطوير وتركيب ماكينات جديدة تقوم بطباعة الكروت البنكية وبطاقات الهوية.

وتوفر المكاتب الجديدة العديد من الخدمات الحكومية مثل إصدار البطاقات وشهادات براءة الذمة والأحوال المدنية والإسكان والتعليم كما يتمتع الجيل الجديد من مكاتب البريد بماكينات تقديم الخدمات وماكينات صراف آلي تفاعلية تمكن العملاء من الاستفادة من جميع الخدمات البريدية وفتح حسابات جديدة وإصدار بطاقات الخصم المربوطة على حساب العميل وصرف الشيكات.

وبحسب الصغير، تعكف الهيئة حاليًا على الربط الفني مع جهاز تنمية المشروعات لإتاحة خدمات مالية وغير مالية لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر مكاتبها.

وكانت الهيئة القومية للبريد وقعت بروتوكول تعاون مع شركة "تمويلي" في ديسمبر الماضي بهدف تسهيل تقديم طلبات المواطنين راغبي الحصول على القروض الصغيرة والمتناهية الصغر عبر مراكز الخدمات البريدية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

ويتيح البروتوكول للمواطنين الراغبين في الحصول على قروض صغيرة ومتناهية الصغر من الجهات المانحة التقدم للبريد المصري لصرف القروض وسداد الأقساط من خلال مراكز الخدمات البريدية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

وتمكن خدمة "تمويلي" العملاء من التعرف على موقف الطلب المقدم للحصول على القرض من خلال رسالة نصية قصيرة تصل للعملاء على الهاتف المحمول موضح بها الموقف الحالي للطلب.