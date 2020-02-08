نائب المحافظ: البنك المركزي وافق لـ"أبوظبي الأول" على فحص بنك عوده مصر

كتبت- منال المصري:

قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن مجلس إدارة البنك المركزي وافق رسميا على طلب بنك أبوظبي الأول لإجراء عملية فحص نافي للجهالة لبنك عوده مصر تمهيدا لشرائه.

ويأتي هذا تاكيدا لما نشره مصراوي قبل أيام نقلا عن مصادر مصرفية، عن موافقة البنك المركزي على طلب بنك أبوظبي الأول لإجراء فحص نافي للجهالة لبنك عوده مصر تمهيدا لشرائه.

وكان بنك أبوظبي الأول، أعلن خلال الشهر الماضي، عن بدء مناقشات لشراء بنك عوده مصر، ضمن استراتيجية البنك للسعي نحو التوسع، كما قالت مجموعة عوده اللبنانية إن المناقشات حصرية مع أبو ظبي الأول.

وأشار البنك أن المباحثات لا تعني إتمام أو توقيع اتفاقية عملية الاستحواذ، مشيرا إلى هذه الصفقة المحتملة ضمن استراتيجيته للتوسع محلياً وعالمياً.

وكانت مجموعة بنك عوده اللبنانية أكدت الشهر الماضي الدخول فى مفاوضات حصرية لبيع عملياتها فى مصر إلى بنك أبو ظبى الأول، في إطار تدبير تدفقات مالية تمكنها من التوافق مع متطلبات رقابية لمصرف لبنان المركزي.