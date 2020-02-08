عصام الصغير: تحويل مبنى البريد بالعتبة لمتحف بريدي

كتب- علاء حجاج:

قال عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إنه سيتم تحويل مقر البريد بالعتبة إلى متحف تاريخي لرصد تاريخ الهيئة وتطورها.

وأضاف لمصراوي أنه جار الانتهاء من أعمال التشطيب على أن يتم افتتاحه قريبا، موضحا أنه تم نقل كافة الموظفين بمقر البريد بالعتبة إلى القرية الذكية ومبنى رمسيس وغيرها من مكاتب البريد.

يذكر أن هيئة البريد حققت مؤشرات إيجابية خلال العام المالي الماضي المنتهي في 30 يونيو 2019 إذ سجلت فائضا ماليا بقيمة 1.4 مليار جنيه، وارتفعت إيرادات خدماتها بنحو 800 مليون جنيه عن 2017/2018 لتصل إلى 3 مليارات جنيه بسبب خدمات البريد السريع والخدمات المالية والخدمات الإلكترونية.