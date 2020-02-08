بنك كريدي أجريكول يخفض الفائدة 1.25% على شهادة 3 سنوات

كتبت- منال المصري:

قال مسؤول خدمة العملاء في بنك كريدي أجريكول مصر، إن البنك قرر من بداية الشهر الجاري خفض الفائدة بين 1% إلى 1.25% على شهادة الإدخار للعائد الثابت ذات آجال 3 سنوات.

وتتباين نسبة الفائدة على الشهادة بحسب دورية صرف العائد حيث تراجعت الفائدة على العائد الذي يصرف شهريًا إلى تصل إلى 10.5% بدلًا من 11.5%.

وانخفضت الفائدة على العائد الذي يصرف كل 3 شهور إلى 10.75% بدلًا من 12%، كما انخفضت على العائد النصف سنوي إلى 11% بدلا من 12.25%.

ويأتي هذا القرار بعد خفض بنكا مصر والأهلي المصري، أسعار الفائدة على شهادات الادخار ذات الأجل 3 سنوات، بواقع 1%، في بداية يناير الماضي، وكذلك خفض بنك الاستثمار القومي الفائدة بنسبة 0.75% على شهادة الاستثمار "ب"؛ ومدتها عام واحد.

وتؤثر تحركات البنوك العامة مثل الأهلي ومصر اللذان يستحوذان على النسبة السوقية الأكبر بخفض أو زيادة الفائدة على شهاداتهم على قرارات البنوك الأخرى.