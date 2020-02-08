تصل لمليون جنيه.. شروط الحصول على القرض التعليمي في 4 بنوك

كتبت-منال المصري:

تقدم بعض البنوك قرضًا شخصيًا تحت اسم القرض التعليمي لتمكين الآباء من سداد المصاريف الدراسية لابنائهم سواء في مدارس أو جامعات خاصة أو حكومية أو دولية.

ويرتفع الطلب على القرض التعليمي مع بداية العام الدراسي أو منتصفه بعد ارتفاع المصاريف المدرسية في الأونة الأخيرة.

وشهدت الفائدة على القرض التعليمي انخفاضًا بنسبة تتراوح بين 2% إلى4% مثل باقي القروض الشخصية بعد قرارات المركزي بخفض الفائدة في آخر ٤ شهور.

وتتباين شروط القرض من بنك إلى أخر وكذلك حسب حالة العميل ونوع الشركة التي يعمل بها سواء كانت في قطاع عام أو خاص أو مهن حرة.

وتتنافس البنوك على نسبة الفائدة المقدمة على القرض وقيمة الحد الأدنى والأقصى للقرض وفترة السداد ونسبة المصاريف الإدارية من إجمالي قيمة القرض وغير ذلك من الشروط.

وتطلب البنوك جوابًا مختومًا من إدارة الموارد البشرية من جهة العمل التي يعمل بها العميل، للحصول على القرض، ويشمل الخطاب تفاصيل الراتب ومدة عمل العميل وكذلك صورة من الرقم القومي سارية وإيصال مرافق حديث وخطاب موقع من الجامعة أو المدرسة بإجمالي تكاليف ومصاريف الدراسة.

كما تعمل البنوك على توفير وثيقة تأمين على حياة العميل لضمان حصولهم على أقساط القرض في حال وفاة العميل أو إصابته بالعجز.

ويعرض مصراوي شروط القرض التعليمي في 3 بنوك وهي مصر والقاهرة وفيصل الإسلامي وEG بنك:

1-بنك مصر:

قيمة القرض: تتراوح بين ألفي جنيه إلى 300 ألف جنيه كحد أقصى.

مدة السداد: تتراوح بين 6 شهور إلى 7 سنوات كحد أقصى.

نسبة الفائدة: 18% متناقصة.

المصاريف الإدارية: 1% من إجمالي قيمة القرض.

الحد الأدنى للدخل الشهري للعميل: ألف جنيه.

السن: من 21 عاما إلى 65 عاما.

2-بنك القاهرة:

قيمة القرض: تتراوح بين 15 ألف جنيه إلى 150 ألف جنيه.

مدة السداد: من 6 أشهر إلى عام.

نسبة الفائدة: 18.5% متناقصة.

المصاريف الإدارية: تختلف حسب حالة العميل ونوع الشركة إلى يعمل بها.

الحد الأدنى للدخل الشهري للعميل: 5 آلاف جنيه.

السن: من 21 عاما إلى 60 عاما.

3-بنك فيصل الإسلامي:

قيمة مرابحة التشطيب: تصل إلى 500 ألف جنيه.

فترة السداد: تصل إلى عام واحد.

العائد حال تحويل المرتب: 16% متناقصة تزيد 1% حال عدم تحويل راتب.

المصاريف الإدارية: 2% من إجمالي قيمة المرابحة.

الحد الأدنى للراتب: 1500 جنيه.

سن العميل: من 21 عاما إلى 60 عاما.

4-بنك EG:

قيمة القرض: تتراوح بين 10 آلاف جنيه إلى مليون جنيه كحد أقصى.

مدة سداد: عام واحد.

نسبة الفائدة: 18.5% سنويًا متناقصة.

المصاريف الادارية :2% من إجمالي قيمة القرض.

الحد الأدنى للدخل الشهري للعميل: 1500 جنيه لعملاء البنك و3 آلاف جنيه غير العملاء.

السن: يتراوح بين 21 عاما إلى 60 عاما عند سداد آخر قسط من القرض.