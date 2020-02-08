"التجاري الدولي": خطتنا تركز على زيادة الاستثمار بالتكنولوجيا الرقمية (حوار)

حوار- منال المصري:

تصوير- محمد حسام:

قال أحمد عيسى، الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي ""CIB، في حوار خاص مع مصراوي إن استراتيجية البنك تركز على زيادة الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية، والتوسع في إطلاق وتطوير حزمة من المنتجات الرقمية.

وأضاف عيسى أن هذه الاستراتيجية تتماشى مع استراتيجيات الدوله في تحقيق الشمول المالي، وإتاحة منتجات تخاطب لغة العصر والشباب.

وأشار إلى أن البنك يخطط لتطوير خدمةالـ "Online Banking" للأفراد خلال النصف الأول من العام الجاري، بهدف إدراج خدمات جديدة تساهم في خدمة العملاء بشكل أكبر.

وذكر الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي "CIB"، أن عدد المشتركين بخدمة الـ “Online Banking”بالبنك وصل إلى 580 ألف عميل في 2019، موضحا أن استثمارات البنك في البنية التكنولوجية خلال آخر 4 سنوات وصلت إلى 27 مليون دولار سنويا.

وإلى نص الحوار:

- ما خطة البنك بصفة عامة للتوسع في قطاع التجزئة المصرفية خلال الفترة المقبلة؟

لدينا خطة توسعية بصفة عامة على مستوى التوسع الجغرافي من خلال انتشار الفروع، أو ماكينات الصراف الآلي التى تتم بشكل مدروس، بالإضافه إلى استراتيجيتنا التي تركز بشكل أكبر على زيادة الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية، بما يمكننا من خدمة عدد أكبر من العملاء، بهدف نشر ميكنة المدفوعات طبقا لخطة الدوله.

وتبلغ استثماراتنا في البنية التكنولوجية في آخر 4 سنوات 27 مليون دولار سنويا.

ونخطط للتوسع وتطوير الخدمات الرقمية، حيث نعمل على تطوير خدمه " Online Banking للأفراد، والتي تم إطلاقها العام الماضي، ونعمل حاليا على إعادة تحديثها وإطلاقها بنسخة جديدة متطورة خلال النصف الأول من العام الجاري بهدف تحسين الخدمة للعملاء، وإدراج خدمات جديدة سيتم الإعلان عنها عقب الانتهاء من بعض الإجراءات لتتيح خدمة أكبر لعملائنا.

كما أن لدينا منظومة متكاملة لخدمة العملاء متمثلة في جودة الخدمة، وفخورين بزيادة إقبال العملاء على الإيداع والإقراض بالرغم من أن الفائدة أقل نسبيا مقارنة ببنوك أخرى، ولكن ذلك يرجع إلى جودة الخدمة بداية من الطلب حتى حصول العميل عليها.

نخطط لزيادة توظيف الأموال للأفراد بعد تيسيرات البنك المركزي الأخيرة

- كم يبلغ عدد المشتركين في خدمة الـ " Online Banking " للأفراد؟

بلغ عدد المشتركين في الخدمة 580 ألف في عام 2019، ونستهدف مضاعفة هذا الرقم خلال العام الجاري مع زيادة الطلب بين العملاء على الاشتراك في الخدمة.

- ما المنتجات الرقمية الأخرى التي تقدمونها؟

نقدم أيضا خدمة "Internet Banking” للشركات، وجارى العمل على إتاحة الإقراض عبر التليفون المحمول بعد الحصول على الموافقات الأزمة. وحصلنا على رخصة " QR code" وتم تفعيلها ونتيح أيضاً خدمة التحصيل الإلكتروني باستخدام ماكينات الصراف الآلي بالبنك.

- كم يبلغ إجمالي عدد البطاقات الائتمانية، وكروت ميزة المصدرة من البنك حتى الآن؟

تجاوز عدد البطاقات الائتمانية الصادرة عن البنك 575 ألف بطاقه في عام 2020 وبلغ إجمالي أرصدة المحفظة لبطاقات الائتمان 4.3 مليار جنيه، ونسبة استخدامات البطاقات على ماكينات " point of sale - POS" هي الأعلى على مستوى الجهاز المصرفي، كما رصدنا زيادة استخدامات ماكينات "Point of sale-POS" التابعة للبنك لنستحوذ على نسبة 30% على مستوى استخدامات الماكينات لدى التجار.

وشارك البنك التجاري الدولي بإصدار بطاقات "ميزة" المدفوعة مقدما للعملاء بدءً من أول مايو 2019 وذلك لتوفير سبل الدفع الإلكتروني. وتعد بطاقات ميزة هي إضافة جديدة لمحفظة البطاقات المتنوعة ودائمة النمو الخاصة بالبنك. وقد تم الاتفاق على طبع 400 ألف كارت يكونوا متوفرين للعملاء بدون مصاريف إصدار.

إضافة 300 ألف عميل لعملاء البنك من الأفراد خلال العام الماضي

- كم تبلغ حصتكم السوقية بقطاع التجزئة المصرفية؟

نعد من أسرع بنوك القطاع الخاص نموا في القطاع العائلي خلال آخر 4 سنوات، حيث تجاوز إجمالي محفظة التجزئة المصرفية للأفراد 27 مليار جنيه في نهاية ديسمبر الماضي وذلك مقابل 12 مليار جنيه في 2015، بنسبة نمو 125%.

وأدى هذا النمو إلى استحواذنا على المركز الأول على مستوى البنوك الخاصة في تمويل القطاع العائلي، حيث ارتفع إجمالي حصتنا السوقية في القطاع العائلي ككل من 6% في 2017 إلى 7.1% في سبتمبر 2019

وبدأنا في السنة الأخيرة نعود لنفس معدلات النمو قبل تحرير سعر الصرف على مستوى نتائج الأعمال، حيث وصلت نسب نمو الودائع بالعملة المحلية إلى 6%، بينما سجلت نسبة النمو في الودائع بالعملة الأجنبية 12.5% وذلك خلال أول 10 أشهر من عام 2019.

كما قفز إجمالي حقوق المساهمين من ملياري جنيه في 2003 إلى 120 مليار جنيه حاليا، بالإضافة إلى توزيعات الأرباح على المساهمين، أي من استثمر 2000 جنيه في البنك قبل 17 عاما أصبحت قيمتهم الآن 120 ألف جنيه، وهو ما يعود إلى وجود فريق عمل ناجح يطبق الحوكمة والشفافية.

- كم تبلغ معدلات النمو في عدد العملاء الجدد بالقطاع العائلي بالبنك في إطار تحقيق الشمول المالي؟

تمكنا من جذب حوالى 300 ألف عميل جديد خلال العام الماضي، ليصل إجمالي عدد عملائنا في البنك إلى 1.5 مليون عميل في التجزئة المصرفية للأفراد بخلاف الشركات.

ونواصل تنفيذ خطتنا لإضافة عملاء جدد خلال العام الجاري، من خلال تنوع المنتجات، وجودة وسرعة تقديم الخدمة المصرفية.

وتبلغ إجمالي محفظة الودائع 308 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، منها 188 مليار جنيه في محفظة ودائع العملاء الأفراد، والباقي للشركات والمؤسسات المختلفة.

- كيف يساهم رفع سقف سداد القروض للعملاء على زيادة توظيف الأموال بالبنك؟

بالتأكيد قرار البنك المركزي بزيادة الحد الأقصى لقسط سداد القروض الاستهلاكية إلى 50% من إجمالي الدخل الشهري للعميل بدلا من 35%، سيكون له دور كبير في تحقيق وتجاوز معدلات النمو المستهدفة خلال العام الجاري، ويتم حاليا تعديل السياسات بالبنك لتتماشى مع القرارات الأخيرة.

ونخطط لزيادة معدلات توظيف الأموال للأفراد "القطاع العائلي" خلال العام الجاري بعد التيسيرات الأخيرة، فضلا عن اتباع المركزي لسياسة نقدية مرنة توسعية في آخر 5 أشهر مما أدى إلى انخفاض الفائدة وهو ما ينعكس على زيادة الطلب على الإقراض، بما يتماشى مع الجدارة الإئتمانية لكل عميل، تجنبا لوقوع تعثر من أجل الحفاظ على مدخرات العملاء.

نخطط لإطلاق النسخة الثانية من " Online Banking” للأفراد في النصف الأول من 2020

- ماذا عن دور البنك في مبادرتي التمويل العقاري سواء السابقة لمحدودي الدخل أو الجديدة لمتوسطي الدخل؟

حققنا نموا متزايدا في مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل، حيث قفزنا من المركز السادس إلى الخامس خلال العام الجاري، ولدينا خطة طموحة في تمويل هذه الشريحة، ويبلغ إجمالي محفظة التمويل العقاري 1.25 مليار جنيه سواء بالمبادرة أو خارجها، ولكن المبادرة تستحوذ على النسبة الأكبر.

وأما عن مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بفائدة 10% متناقصة فتقدمنا بالفعل للبنك المركزي للمشاركة في هذه المبادرة، وبعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة سنكون من أوائل البنوك في دعم وتمويل هذه المبادرة.

- ما أهم الفرص لنمو قطاع التجزئة وجذب عملاء جدد لتحقيق الشمول المالي في المرحلة القادمة؟

توجد فرص عديدة أمام البنوك في المرحلة القادمة لزيادة فرص نمو هذا القطاع وجذب عملاء جدد وتوظيف الأموال منها مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل، حيث تساهم هذه الفرص في جذب هذه الشريحة بالجهاز المصرفي وخاصة مع نمو وزيادة هذه الشريحة بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وتراجع التضخم.

وكذلك فإن تطوير الخدمات المصرفية التكنولوجية وتقديمها بأسلوب مبسط يسهم أيضا في جذب العملاء، كما أن انخفاض الفائدة سيخلق طلبا أكبر على القروض مما يساعد في عودة العجلة الاستهلاكية وزيادة دوران العجلة الإنتاجية بالمجتمع، وعلى البنوك أن تستعد لهذه الفرص.

580 ألف مشترك في خدمة " Online Banking " للأفراد في 2019

- ما دور البنك ضمن مبادرة البنك المركزي لتسوية مديونيات المتعثرين؟

بصفة عامة نسب التعثر في سداد قروض الأفراد في البنك هي أقل نسبة على مستوى الجهاز المصرفي، وخاصة في نسبة التعثرات الجديدة.

- هل شارك البنك في مبادرة المركزي بتأجيل سداد قروض الأفراد العاملين بقطاع السياحة؟

بالفعل استجبنا للمبادرة، وتم إرجاء سداد قروض الأفراد للعاملين في قطاع السياحة، ويستحوذ هذا القطاع على نسبة 13% من إجمالي محفظة القروض بالبنك، وتعد من أعلى النسب بالسوق.

- ما هي جهود البنك في تدريب الموظفين به والارتقاء بمهاراتهم؟

نعطي أهمية بالغة للاستثمار في الموظفين، حيث يقوم رأسمال أي شركة هادفة للربح على العاملين فيها، وموظفو البنك هم سفراء عنه في التعامل مع الجمهور، حيث تلقى أكثر من 95% من موظفي التجزئة المصرفيه لدورتين تدريبيتين خلال العام الجاري.

كما نستثمر في القيادات الشابه، حيث أن أغلب مديرى الفروع من الشباب، ولدينا برامج تدريبية متنوعة لكافة قطاعات البنك.