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توقعات بارتفاع عدد السياح القادمين لمصر 27% من أكبر 5 أسواق في 2024 (انفوجرافيك)

12:59 م السبت 08 فبراير 2020
توقعات بارتفاع عدد السياح القادمين لمصر 27% من أكبر 5 أسواق في 2024 (انفوجرافيك)

منطقة الأهرامات

كتب- مصطفى عيد:

تصميم- مايكل عادل:

توقع تقرير لمؤسسة كوليرز إنترناشيونال المتخصصة في الاستشارات والبحوث العقارية، أن يرتفع إجمالي عدد السياح القادمين لمصر من أكبر 5 أسواق رئيسية بنسبة 27% خلال عام 2024 مقارنة بالعام الماضي.

وبحسب تقرير المؤسسة فإن عدد السياح لمصر من 5 أسواق رئيسية سيصل 8.8 مليون سائح في 2024، من أسواق ألمانيا وأوكرانيا والسعودية وليبيا والسودان.

ويوضح الانفوجرافيك التالي توزيع السياح على الأسواق الخمسة ونسبة نمو كل سوق بحلول 2024.

توقعات بارتفاع عدد السياح القادمين لمصر

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