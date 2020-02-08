توقعات بارتفاع عدد السياح القادمين لمصر 27% من أكبر 5 أسواق في 2024 (انفوجرافيك)

كتب- مصطفى عيد:

تصميم- مايكل عادل:

توقع تقرير لمؤسسة كوليرز إنترناشيونال المتخصصة في الاستشارات والبحوث العقارية، أن يرتفع إجمالي عدد السياح القادمين لمصر من أكبر 5 أسواق رئيسية بنسبة 27% خلال عام 2024 مقارنة بالعام الماضي.

وبحسب تقرير المؤسسة فإن عدد السياح لمصر من 5 أسواق رئيسية سيصل 8.8 مليون سائح في 2024، من أسواق ألمانيا وأوكرانيا والسعودية وليبيا والسودان.

ويوضح الانفوجرافيك التالي توزيع السياح على الأسواق الخمسة ونسبة نمو كل سوق بحلول 2024.