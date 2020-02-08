عيسى لمصراوي: 4.3 مليار جنيه إجمالي أرصدة بطاقات الإئتمان في بنك "CIB"

كتبت- منال المصري:

تصوير: محمد حسام:

قال أحمد عيسى، الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي ""CIB، إن عدد البطاقات الائتمانية الصادرة عن البنك وصلت إلى 575 ألف بطاقه حتى بداية عام 2020 بإجمالي أرصدة المحفظة لبطاقات الائتمان 4.3 مليار جنيه.

وأشار عيسى في حوار خاص مع "مصراوي" ينشر بعد قليل، إلى أن نسبة استخدامات البطاقات على ماكينات " point of sale - POS" تعد الأعلى على مستوى الجهاز المصرفي، لتستحوذ على نسبة 30% على مستوى استخدامات الماكينات لدى التجار.

وقال عيسى إن البنك التجاري الدولي شارك في إصدار بطاقات "ميزة" المدفوعة مقدما للعملاء بدءً من أول مايو 2019، وذلك لتوفير سبل الدفع الإلكتروني.

وأوضح عيسى أن بطاقات ميزة تعد إضافة جديدة لمحفظة البطاقات المتنوعة ودائمة النمو الخاصة بالبنك، وقد تم الاتفاق على طبع 400 ألف كارت يكونوا متوفرين للعملاء بدون مصاريف إصدار.

وبحسب عيسى، يعد بنكCIB من أسرع بنوك القطاع الخاص نموا في القطاع العائلي خلال آخر 4 سنوات، لتتجاوز إجمالي محفظة التجزئة المصرفية للأفراد 27 مليار جنيه في نهاية ديسمبر الماضي وذلك مقابل 12 مليار جنيه في 2015، بنسبة نمو 125%، وأدي هذا النمو إلى استحواذ البنك على المركز الأول على مستوى البنوك الخاصة في تمويل القطاع العائلي.

وارتفع إجمالي حصة البنك السوقية في القطاع العائلي ككل من 6% في 2017 إلى 7.1% في سبتمبر 2019.

وقال عيسى إن البنك بدأ في السنة الأخيرة يعود إلى نفس معدلات النمو قبل تحرير سعر الصرف على مستوى نتائج الأعمال، حيث وصلت نسب نمو الودائع بالعملة المحلية إلى 6%، بينما سجلت نسبة النمو في الودائع بالعملة الأجنبية 12.5% وذلك خلال أول 10 أشهر من عام 2019.