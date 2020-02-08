وزيرة التعاون الدولي تبحث الترتيبات لاجتماع اللجنة العليا المصرية الأردنية

كتب- مصطفى عيد:

قال بيان من وزارة التعاون الدولي إن الوزيرة رانيا المشاط التقت، بطارق الحموري، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، بحضور على العايد، سفير الأردن لدى القاهرة.

وأضاف البيان أن الاجتماع بحث الترتيبات لعقد اجتماعات اللجنة الوزارية التحضيرية للجنة العليا المصرية الأردنية، والمقرر عقدها في القاهرة خلال النصف الأول من 2020.

ويترأس اللجنة وزيرة التعاون الدولي عن الجانب المصري، ووزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، والتي تعد متابعة للجنة العليا المصرية الأردنية التي ستعقد في الأردن خلال النصف الثاني من عام 2020 برئاسة رئيسي وزراء البلدين.

وتعد اللجنة المصرية الأردنية أقدم اللجان العليا العربية على الإطلاق، حيث إنها أول لجنة عربية مشتركة، فقد بدأ نشاطها في منتصف الثمانينيات، كما أنها تعتبر من أكثر اللجان العليا انتظاما في مواعيد عقد دوراتها المتعاقبة سواء في القاهرة أو في عمان، بالإضافة إلى حجم الإنجازات التي حققتها على مدى ثلاثين عامًا.

وناقش الجانبان، الترتيب لزيارة وفد من كل من وزارة التعاون الدولي في مصر ووزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية إلى العراق، من أجل تعزيز التعاون الثلاثي المشترك في مختلف المجالات بين الدول الثلاث، وذلك تنفيذا لم تم الاتفاق عليه خلال القمة الثلاثية التي عقدت العام الماضي في إطار العلاقات التاريخية والمتميزة التي تجمعهم.

وقالت رانيا المشاط، إن العلاقات المصرية الأردنية المشتركة، تتسم بالعمق وتتطلع الحكومة المصرية لتنمية هذه العلاقات في مختلف جوانب التعاون الاقتصادي بين البلدين، في إطار الروابط الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

وأشارت الوزيرة، إلى دور الوزارة في التنسيق مع مختلف الوزارات في مصر للعمل على تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه في مختلف المجالات خلال أعمال اللجنة المشتركة.

ونقل البيان عن وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، حرص بلاده على التعاون مع مصر في إنجاح أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، بما يساهم في تعميق الشراكة بين مصر والأردن في مختلف المجالات، والارتقاء بها لشراكة أكثر قوة.