وزارة التجارة تمد العمل بمهلة تحديد نسبة الرطوبة في القمح المستورد

كتبت- شيرين صلاح:

أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قرارًا بمد العمل بالمهلة المنصوص عليها الخاصة بتحديد نسبة الرطوبة بحبوب القمح المستوردة لمدة عام اعتبارا من3 إبريل 2020.

ونقل بيان صحفي من وزارة التجارة اليوم السبت، عن أشرف عفيفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، قوله إن القرار يأتي استجابة لطلب وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن مد العمل بالمهلة المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 275 لسنة 2019 لقرب إنتهاء العمل بها، وذلك بعد دراسة الوزارة لمخزون البلاد من هذه السلعة الاستراتيجية لضمان توفيرها للمستهلك المصري بالجودة اللازمة.

وبحسب عفيفي فإن القرار يستهدف تنويع مصادر استيراد السلع الإستراتيجية وعلى رأسها القمح وإتاحة الفرصة لوزارة التموين والتجارة الداخلية لتعدد المناشئ واختيار أفضل العروض المقدمة لاستيراد القمح على أن لا تزيد نسبة المحتوى الرطوبي على 13.5 % من الوزن كحد أقصى.

يذكر أن مواصفات الأيزو العالمية حددت نسبة الرطوبة في القمح ألا تزيد عن 15.5% كحد أقصى، كما نصت مواصفة الهيئة الدولية للدستور الغذائي CODEX على ألا تزيد نسبة الرطوبة عن 14.5% على أن تحدد كل دولة نسبة الرطوبة التي تتلائم وظروفها في حدود تلك النسب.