تراجع الأسهم الأمريكية في نهاية التعاملات متأثرة بتطورات "كورونا"
تراجعت البورصة الأمريكية مع نهاية تعاملات، الجمعة، بعد ارتفاع استمر 4 أيام، بسبب المخاوف من تطورات فيروس كورونا، لكن الأسهم حققت مكاسب قوية في الأسبوع.
وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 277.26 نقطة أو ما يعادل 0.94% مسجلا 29102.51 نقطة.
وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 18.08 نقطة أو ما يعادل 0.54% إلى 3327.7 نقطة.
وهبط المؤشر ناسداك المجمع 51.64 نقطة أو ما يعادل 0.54% إلى 9520.51 نقطة.
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