تراجع الأسهم الأمريكية في نهاية التعاملات متأثرة بتطورات "كورونا"

تراجعت البورصة الأمريكية مع نهاية تعاملات، الجمعة، بعد ارتفاع استمر 4 أيام، بسبب المخاوف من تطورات فيروس كورونا، لكن الأسهم حققت مكاسب قوية في الأسبوع.

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 277.26 نقطة أو ما يعادل 0.94% مسجلا 29102.51 نقطة.

وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 18.08 نقطة أو ما يعادل 0.54% إلى 3327.7 نقطة.

وهبط المؤشر ناسداك المجمع 51.64 نقطة أو ما يعادل 0.54% إلى 9520.51 نقطة.​