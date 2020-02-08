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تراجع الأسهم الأمريكية في نهاية التعاملات متأثرة بتطورات "كورونا"

01:30 ص السبت 08 فبراير 2020
تراجع الأسهم الأمريكية في نهاية التعاملات متأثرة بتطورات "كورونا"

البورصة الأمريكية

تراجعت البورصة الأمريكية مع نهاية تعاملات، الجمعة، بعد ارتفاع استمر 4 أيام، بسبب المخاوف من تطورات فيروس كورونا، لكن الأسهم حققت مكاسب قوية في الأسبوع.

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 277.26 نقطة أو ما يعادل 0.94% مسجلا 29102.51 نقطة.

وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 18.08 نقطة أو ما يعادل 0.54% إلى 3327.7 نقطة.

وهبط المؤشر ناسداك المجمع 51.64 نقطة أو ما يعادل 0.54% إلى 9520.51 نقطة.​

البورصة الأمريكية فيروس كورونا تراجع الأسهم الأمريكية
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