وزيرة التضامن تعتمد لائحة المال الدائم لمؤسسات الرعاية

كتبت – ياسمين سليم:

اعتمدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لائحة رأس المال الدائم لمؤسسات الرعاية الاجتماعية والتي تهدف لدفع المجتمع المدني للتعاون ودعم الوزارة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية تحقيقا للمصلحة الأفضل للأطفال، بحسب بيان من الوزارة اليوم الجمعة.

وأشارت القباج إلى أن الوزارة تتجه لتوظيف منظمات المجتمع المدني "الجمعيات والمؤسسات الاهلية " وتعزز اللائحة دور الوزارة في استاد مشروعاتها والتي من بينها دور الرعاية التي تهدف إلى تمكين الأطفال المودعين بتلك المؤسسات اقتصاديا واجتماعيا وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع عن طريق التعليم والتشغيل بما يحقق الاستغلال الأمثل لموارد تلك المؤسسات (من ملاعب وورش ومساحات متاحه وغيرها )ويحقق الدمج المجتمعي لابناء الدور من خلال التعامل المباشر والتفاعل مع الجمهور والمجتمع المحيط.

وكذلك تغيير نظرة المجتمع الخارجي للمؤسسات من خلال دخول أفراد المجتمع الي المؤسسات ونقل الصورة إلى المجتمع الخارجي وتنمية روح الرقابة المجتمعية على المؤسسات، بحسب البيان.

بالإضافة إلى مشاركة مؤسسات الرعاية في تنمية المجتمع المحيط بها ودمجها كمؤسسات تنموية بالمجتمع وليس مؤسسات رعاية فقط وتنمية موارد الدار من خلال استغلال تلك الموارد بهدف تحسين مستوي الخدمات المقدمة للاطفال والتمويل الذاتي لمؤسسات الرعاية الاجتماعية.

ودعت القباج المجتمع المدني " الجمعيات والمؤسسات الاهلية" بضرورة التعاون والتواصل من اجل دمج الأطفال داخل المجتمع مرة أخرى.