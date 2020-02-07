يصل لمليون جنيه.. تفاصيل قرض السلع المعمرة للمقبلين على الزواج بالبنوك

كتبت - منال المصري:

تقدم بعض البنوك قرضا للعملاء لتمويل شراء السلع المعمرة مثل الأجهزة الكهربائية أو أثاث المنزل ويزيد الطلب على هذا النوع من القروض لدى المقبلين على الزواج.

وتتباين تفاصيل قرض السلع المعمرة من بنك إلى آخر من حيث سعر الفائدة وقيمة القرض ومدة سداده والمصاريف الإدارية، ويطلب البنك من العميل للتأكد من قدرته على سداد أقساط القرض شهادة من إدارة HR شهادة مختومة بإجمالي الدخل الشهري للعميل.

كما تشترط البنوك للموافقة على القرض مرور الموظف بفترة بين 6 شهور إلى عام للتأكد من انتظامه في العمل وكذلك فاتورة بإجمالي الأجهزة من شركة مبيعات معروفة.

ويوضح مصراوي، تفاصيل قرض السلع المعمرة في 4 بنوك بعد تراجع الفائدة المقدمة عليها تماشيًا مع قرارات المركزي.

1 - بنك مصر:

قيمة القرض: تتراوح بين 6 آلاف جنيه إلى مليون جنيه كحد أقصى بشرط سماح راتب العميل.

مدة سداد القرض: تتراوح بين 6 شهور وتصل إلى 8 سنوات.

نسبة الفائدة: تتباين بين 16% إلى 19% سنويا متناقصة حسب نوع وظيفة العميل.

المصاريف الإدارية: نسبة 2% من إجمالي قيمة القرض.

الدخل الشهري: ألف جنيه كحد أدنى.

السن: يتراوح بين 21 عاما إلى 65 عاما عند سداد آخر قسط كحد أقصى.

2 - بنك القاهرة:

قيمة القرض: تتراوح بين 3 آلاف جنيه إلى 500 ألف جنيه كحد أقصى.

مدة سداد القرض: تتراوح بين 6 شهور إلى 5 سنوات كحد أقصى.

نسبة الفائدة: تتباين بين 18.5% إلى 19% سنويا متناقصة.

المصاريف الإدارية: تبلغ 2.5% من إجمالي قيمة القرض.

الدخل الشهري: 300 جنيه كحد أدنى.

السن: يبدأ من 21 عاما إلى 60 عاما عند سداد آخر قسط من القرض.

3 - بنك EG:

قيمة القرض: تتراوح بين 10 آلاف جنيه إلى 120 ألف جنيه كحد أقصى.

مدة سداد القرض: تتراوح بين 6 شهور إلى 5 سنوات كحد أقصى.

نسبة الفائدة: 24% سنويا متناقصة.

المصاريف الإدارية: بنسبة 2% من إجمالي قيمة القرض.

الدخل الشهري: يتراوح بين 1500 جنيه لعملاء البنك و3 آلاف جنيه غير العملاء .

السن: من 21 عاما إلى 60 عاما عند سداد آخر قسط من القرض.

4 - بنك فيصل الإسلامي:

قيمة القرض: 150 ألف جنيه كحد أقصى.

فترة السداد: 5 سنوات كحد أقصى.

الفائدة: 16% إلى 17% سنويا متناقصة.

المصاريف الإدارية: من 1% إلى 1.5% حسب تحويل الراتب أو القسط.

الدخل الشهري: 1500 جنيه كحد أدنى.

السن: من 21 عاما إلى 60 عاما عند سداد آخر قسط من القرض.