بنك التنمية الصناعية: دراسة 150 حالة بمنطقة "شق الثعبان" لتقنين أوضاعها

كتبت- منال المصري:

التقى ماجد فهمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، لبحث تكثيف العمل وزيادة وتوسيع نطاق التعاون انطلاقا من البروتوكولات التى تم توقيعها بين المحافظة والبنك، بحسب بيان من البنك.

وبحسب البيان، فإن البنك درس 150 حالة بمنطقة شق الثعبان، معظمها ورش مشروعات صغيرة ضمن تقنين الأوضاع وتحسين أداء الورش ورفع كفاءتها ، وذلك في إطار حرص البنك على تلبية احتياجات الدولة فى توجيه الاقتصاد غير الرسمى إلى اقتصاد الدولة الرسمىي.

وأضاف البيان :"وهذه السياسة التى ينتهجها كلا من محافظة القاهرة وبنك التنمية الصناعية فى تمويل مشروعات كمشروع شق الثعبان لتحقيق التنمية المستدامة...لتحقيق التنمية المستدامة للوصول لحياة كريمة".

وقال فهمي، إن البنك مستمر في المساهمة بفاعلية فى كافة المبادرات التى من شأنها رفع المعاناة وتقديم الدعم للمواطنين فى مختلف المجالات وبصفة خاصة مبادرة الرئيس السيسى "حياة كريمة" لتحقيق أهدافها ودعم خطط الدولة لتحفيز المستثمرين والتخفيف عن المواطنين لتوصيل الخدمات والمرافق بتكلفة بسيطة وسعر عائد مُحفّز.

وحقق البنك نجاحات في ملف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الصناعية في كافة المجالات ، بحسب فهمي.