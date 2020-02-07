التعاون الدولي تبحث توسيع قطاعات عمل "الدولية الإسلامية لتمويل التجارة" بمصر

كتب- مصطفى عيد:

بحثت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وهاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، خلال زيارته إلى مصر، توسيع نطاق القطاعات المستفيدة من برامجها فى مصر.

وبحسب بيان من الوزارة اليوم الجمعة، بحث الجانبان، توافق برامج المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة فى تمويل عدد من المشروعات المتعلقة بتمويل التجارة مع رؤية مصر 2030، في إطار العمل على تحقيق اهداف التنمية المستدامة.

وأكدت الوزيرة، أهمية تنوع مجالات التعاون بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن مصر شريكة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في برنامج الجسور العربية الإفريقية، في ظل الحرص على توسيع التمويل للقطاع الخاص.

وأوضحت الوزيرة، أن وزارة التعاون الدولي تعمل على قياس الاثر التنموى للمشروعات التنموية في ظل وجود 10 سنوات على تحقيق اهداف التنمية المستدامة.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية تحقيق التكامل بين المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة وشركاء التنمية فى البرامج والمشروعات التنموية المشتركة التي تقوم بتنفيذها في مصر.

وأكد المهندس هاني سالم سنبل، أن المؤسسة تعتزم تنويع القطاعات المستفيدة من التمويلات التي تقدمها المؤسسة لمصر وعدم اقتصارها فقط على البترول والتموين وفق أولويات الحكومة المصرية.

وأشار سنبل إلى حرص المؤسسة أن تتضمن خطتها المستقبلية مع مصر لعام 2020 زيادة دعمها للبرنامج الاقتصادي للحكومة المصرية، في ظل العلاقة الإستراتيجية مع مصر والتي أسفرت عن النجاح فى توقيع خمس اتفاقيات إطارية بقيمة تصل إلى 10.5 مليار دولار.

يذكر أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، تأسست عام 2008 بهدف النهوض بالتجارة فيما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتعمل مع مؤسسات دولية واقليمية من أجل تصميم وتنفيذ برامج تمويل وتنمية التجارة، منها برامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية، وبرنامج جسور التجارة العربية الافريقية، ومنذ انشائها قامت المؤسسة بأنشطة لتمويل التجارة بلغت 50 مليار دولار في أكثر من 750 فى 57 دولة، منهم 10.5 مليار دولار في مصر.