اتحاد المصارف العربية يعقد المنتدى السنوي لرؤساء إدارة المخاطر في الغردقة

كتبت- منال المصري:

يعقد اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر المنتدى المصرفي العربي السنوي لرؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية، في الغردقة، في مارس المقبل، بمشاركة أكثر من 250 من قيادات المصارف العربية ورؤساء ومدراء إدارات المخاطر في البنوك العربية.

وقال اتحاد المصارف العربية، في بيان اليوم الخميس، إن منتدى رؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية يمثل منصة سنوية لمواكبة التطورات المتلاحقة في الصناعة المصرفية والتي تنعكس بصورة مباشرة علي تقنيات إدارة المخاطر في المصارف حيث تتطلب التطوير المستمر في تلك التقنيات في ضوء أفضل الممارسات الدولية لإدارة المخاطر، وفي ظل النمو المتسارع لتطبيقات التكنولوجيا المالية وتعدد نماذج أعمالها المُعتمدة علي تطبيقات الذكاء الاصطناعي واتجاه المصارف نحو التحول الرقمي لمنتجاتها وعملياتها وقنوات توزيعها للخدمات والمنتجات بهدف زيادة رضا العملاء والنمو في الربحية والحصة السوقية.

ويسلط المنتدى الضوء على ضرورة تطوير المصارف لأساليبها وأدواتها في إدارة المخاطر للاستفادة من تطبيقات التكنولوجيا الرقمية وتعزيز قدرتها علي إدارة المخاطر الناشئة عن تطور نماذج الأعمال والمنتجات وكذلك لمواكبة التعديلات والتوجهات الجديدة للجنة بازل لقياس وإدارة المخاطر في ظل تلك التطورات وتأثيرها على المصارف العربية خاصة بعد أن أصدرت هذه اللجنة في ديسمبر 2017 الورقة النهائية التي تتضمن مجموعة من التعديلات الإصلاحية على المناهج المعيارية لقياس وإدارة المخاطر الائتمانية ومخاطر التشغيل والتي تعتبر بمثابة المراجعة النهائية لاتفاقية بازل III، والتي تمهد الطريق لما ينتظر ان يطلق عليه بازل IV والتي تدخل حيز التنفيذ بحلول الأول من يناير 2022 .

كما يناقش المنتدى سياسات واجراءات قياس المخاطر وتحديد المتطلبات الأساسية للمصارف لمواجهة المخاطر الناشئة عن التحول الرقمي، هذا بالإضافة الى مناقشة آليات تطبيق تلك المتطلبات فى المصارف العربية والتركيز علي ضرورة بناء الكوادر البشرية والخبرات الملائمة لهذه التطبيقات، وذلك بهدف الإرتقاء بإدارة المخاطر الى المستويات التي تحاكي المعايير والممارسات الدولية المعروفة والمعتمدة على الصعيدين العملي والنظري، وزيادة الوعي لدى القطاع المصرفي في العالم العربي حول أهمية تبني وتطبيق أحدث تقنيات وأساليب إدارة المخاطر المعروفة دوليا.