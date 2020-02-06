برعاية السيسي وحضور أميتاب بتشان.. مصر تستضيف المنتدى الاقتصادي للمرأة لأول مرة

كتب- عبدالقادر رمضان:

تستضيف القاهرة، في مارس المقبل، المنتدى الاقتصاد العالمي للمرأة، والذي يقام لأول مرة في مصر والشرق الأوسط، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

المنتدى الذي أسسته رائدة الأعمال الهندية الدكتورة هاربين أرورا، يقام منذ 5 سنوات، بشكل أساسي في الهند، بالإضافة إلى نسخ أخرى من المؤتمر تقام في دول أخرى.

وهاربين أرورا، تعتبر من أبرز الشخصيات الرائدة نسائيا على مستوى العالم، وكرمها الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ في عام 2018، كأحد أنجح رائدات الأعمال والمهتمات بالعمل الخيري حول العالم.

وقالت هاربين، في مقابلة مع مصراوي، خلال زيارتها الحالية لمصر، إن المنتدى السنوي للمرأة سيقام لأول مرة خارج الهند، تلبية لدعوة الرئيس السيسي، لها، خلال منتدى شباب العالم.

"كنت سعيدة للغاية بتكريمي من الرئيس السيسي في منتدى شباب العالم.. الرئيس السيسي يعطي رسالة واضحة للعالم من خلال منتديات الشباب السنوية بأن البلاد تعطي الفرصة للشباب".

والدكتورة هاربين هي الرئيس المؤسس لغرفة التجارة والصناعة النسائية الهندية، وهي الغرفة الأولى من نوعها على المستوى القومي في تمكين رائدات وقائدات الأعمال في الهند، وهي استشاري جامعة راي في أحمد آباد، وجامعة راي للتكنولوجيا في البنجالور، وجامعة جاركهاند راي في رانشي بالهند.

ومن المتوقع أن يشارك في المنتدى بدورته السادسة والثلاثين، بالقاهرة، أكثر من ألف سيدة من السيدات الرائدات في مصر ومن مختلف الدول حول العالم، خلال الفترة من 4 إلى 5 مارس 2020، تحت عنوان "الثقافة والإبداع: خلق السُبُل نحو تحقيق الرخاء الاقتصادي".

وقالت هاربين إن المنتدى سيتضمن مناقشات حول التوظيف والتجارة الدولية، ودور المرأة في التكنولوجيا والأمور المالية، والتحديات التي تواجه المرأة من أجل النجاح كرائدات أعمال، سواء بالنسبة للتحديات المالية أو تحديات اجتماعية، أو تعليمية.

"لدينا أكثر من 100 موضوع في المنتدى.. سنتحدث عن المهارات المطلوبة للنجاح وكيفية تقوية شخصية المرأة حتى تواجه التحديات في مجال الأعمال والبيزنس وجذب المستثمرين".

وسيشهد المؤتمر عرض تجارب ناجحة وملهمة لرائدات أعمال حول العالم، ومواجهة المرأة للتحديات الصعبة من أجل النجاح في مجتمع الأعمال، وفقا لما ذكرته هاربين.

ومن المقرر أن يشارك في المنتدى عدد كبير من الشخصيات العالمية الرائدة، من بينهم الفنان الهندي الشهير أميتاب بتشان، بالإضافة إلى خبراء ورواد أعمال من دول مختلفة.

وقالت هاربين، إن المنتدى يلقى دعما كبيرا من الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، مشيرة إلى أن إقامة هذا المنتدى الدولي في مصر يعتبر دليل على التزام مصر بتمكين ودعم الرائدات المصريات، وقدرة مصر على أن تجمع الكثير من السيدات من حول العالم لتناول فرص الارتقاء بالأعمال وتعزيز التأثير الشخصي فيما بينهن.

وقالت هاربين إن الرئيس السيسي داعم بقوة للمرأة وتمكينها في المجتمع وحماية حقوقها وكرامتها.

"أنتم محظوظون بوجود قيادة سياسة مثل الرئيس السيسي الذي يقف مع المرأة ويدعم حقوقها وفرصها في النجاح وتحقيق الذات"، بحسب ما قالته هاربين.

وأشارت إلى تواجد المرأة في عدد من المناصب الهامة في مصر، خاصة في مجلس النواب، والحكومة، وكذلك في مجال الأعمال والتجارة.

وقالت إن إقامة المنتدى الاقتصادي للمرأة في مصر يساعد في التأكيد على أهمية دور المرأة وتمكينها اقتصاديا، كما أنه يسلط الضوء على ما يتحقق في مصر على مستوى الإصلاح الاقتصادي، وقدرتها على جذب الاستثمارات، ورواد الأعمال.

وقالت نعمات خليل مؤسسة شركة "ذا وركس"، الشركة المنظمة للمنتدى الاقتصادي للمرأة، التي شاركت في المقابلة مع مصراوي، إن إقامة المنتدى في مصر، تعتبر فرصة كبيرة ومهمة جدا لرائدات الأعمال في مصر، حيث أن المنتدى لديه شبكة واسعة تتكون من 100 ألف سيدة من 150 دولة حول العالم.

وأضافت أن مصر لديها تجارب ناجحة ورائدات أعمال ونماذج للمرأة الناجحة التي تستحق تسليط الضوء عليها، وكذلك بالنسبة للمبادرات المختلفة التي تدعم المرأة ودورها.

وقالت إن المنتدى سيعقبه جولة سياحية لضيوف المؤتمر الأجانب وهو ما يعتبر فرصة للترويج للسياحة في مصر، خاصة أن المنتدى سيضم شخصيات شهيرة على المستوى العالمي.

وأشارت إلى أن المنتدى سيحضره عدد كبير من الشخصيات النسائية الهامة في مصر والمنطقة، من بينهن 5 وزيرات مصريات، والسيدة جيهان السادات.