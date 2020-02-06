إنجاز مصر: تدريب وتأهيل 281 شابا و فتاة بمبادرة "صنعتي للخريجين"

قالت مؤسسة إنجاز مصر، في بيان اليوم الخميس، إن مبادرة "صنعتي للخريجين" تمكنت من تدريب وتأهيل 281 شابا وفتاة من خريجي التعليم الفني على أحدث آليات وتحديات سوق العمل.

وأوضحت أن المبادرة التي تمت بالتعاون مع منصة شغلني، تهدف لخلق جيل جديد من الكوادر الفنية المؤهلة لخوض سوق العمل بنجاح.

وجاءت المبادرة برعاية شركات السويدي للعدادات و أوراسكوم للإنشاءات و إكسون موبايل و راية بالشراكة مع بي دي اف، بحسب البيان.

ومبادرة "صنعتي للخريجين" هى مبادرة عملية تهدف الى رفع كفاءة الكادر الفنى ليناسب إحتياجات السوق المصري عن طريق التدريب على المهارات الشخصية ورفع المعرفة العلمية والعملية بالتخصصات الفنية المطلوبة مع توفير فرصة تدريب فى إحدى المصانع لمواكبة التطور الصناعي مما يتيح لهم فرصة مستقبلية افضل للتوظيف .

وتحتوي المبادرة على برنامجين تدربيين أساسيين، هما رنامج تدريبى على إكتساب المهارات الحياتية الأساسية المطلوبة مثل (إدارة الوقت, العرض والتقديم ,كتابة السيرة الذاتة, إكتشاف الشخصية ).

والبرنامج الثاني تدريبى عملى على المهارات الفنية يستهدف رفع كفاءته العلمية والعملية كفنى متخصص في مجاله (كتخصص السيارات, التبريد والتكيف, الكهرباء وتركيبات الغاز) فى معامل متخصصة مجهزة على أعلى مستوي.

وبحسب البيان فإنه بعد اجتياز المشارك مرحلتى المبادرة وإثبات التزامه وتفوقه تقدم له المؤسسة تدريب وظيفي فى إحدي المصانع فى تخصصه و الذي بدوره يرفع من فرصة تعيينة .

و خلال الدورة الحالية شارك في التدريبات على المهارات الشخصية عدد 161 مشارك/ة و 120 مشارك/ة في التدريبات التقنية والفنية ووصلت نسبة التعيين إلى 81%.