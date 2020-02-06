إنجاز مصر: تدريب وتأهيل 281 شابا وفتاة بمبادرة "صنعتي" للخريجين

قالت مؤسسة إنجاز مصر، في بيان اليوم الخميس، إن مبادرة "صنعتي" للخريجين، تمكنت من تدريب وتأهيل 281 شابا وفتاة من خريجي التعليم الفني على أحدث آليات وتحديات سوق العمل.

وأوضحت أن المبادرة التي تمت بالتعاون مع منصة "شغلني"، تهدف لخلق جيل جديد من الكوادر الفنية المؤهلة لخوض سوق العمل بنجاح.

وجاءت المبادرة برعاية شركات السويدي للعدادات وأوراسكوم للإنشاءات وإكسون موبايل وراية بالشراكة مع بي دي إف، بحسب البيان.

ومبادرة "صنعتي" للخريجين، هى مبادرة عملية تهدف إلى رفع كفاءة الكادر الفنى؛ ليناسب احتياجات السوق المصري عن طريق التدريب على المهارات الشخصية ورفع المعرفة العلمية والعملية بالتخصصات الفنية المطلوبة مع توفير فرصة تدريب فى أحد المصانع لمواكبة التطور الصناعي مما يتيح لهم فرصة مستقبلية أفضل للتوظيف.

وتحتوي المبادرة على برنامجين تدريبيين أساسيين، هما برنامج تدريبى على اكتساب المهارات الحياتية الأساسية المطلوبة مثل: "إدارة الوقت، العرض والتقديم، كتابة السيرة الذاتية، واكتشاف الشخصية".

والبرنامج الثاني تدريب عملى على المهارات الفنية، يستهدف رفع كفاءة الخريج العلمية والعملية كفني متخصص في مجاله "كتخصص السيارات، التبريد والتكييف، الكهرباء، وتركيبات الغاز"، فى معامل متخصصة مجهزة على أعلى مستوى.

وبحسب البيان فإنه بعد اجتياز المشارك لمرحلتي المبادرة وإثبات التزامه وتفوقه، تقدم له المؤسسة تدريبًا وظيفيًا فى أحد المصانع فى تخصصه والذي بدوره يرفع من فرصة تعيينه.

وخلال الدورة الحالية شارك في التدريبات على المهارات الشخصية 161 مشاركًا/مشاركة، و120 مشاركًا/مشاركة، في التدريبات التقنية والفنية ووصلت نسبة التعيين إلى 81%.