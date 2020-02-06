البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الخميس 6-2-2020
10:09 ص الخميس 06 فبراير 2020
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.34% مع بداية تعاملات اليوم الخميس، إلى مستوى 14034 نقطة.
كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.05%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.16%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنهاية تعاملات أمس الأربعاء بنسبة 0.52%، إلى مستوى 13987 نقطة.
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