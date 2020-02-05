تقرير: مصر ستجني 2.4 مليار دولار من السياح الخليجيين في 2020

كتب- مصطفى عيد:

توقعت مؤسسة كوليرز إنترناشيونال، المتخصصة في الاستشارات والبحوث العقارية، في تقرير لها، ارتفاع الإنفاق السياحي للزوار القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي إلى مصر بنسبة 11% في عام 2020.

وقالت المؤسسة إنه نتيجة لهذه الزيادة سيدخل نحو 2.4 مليار دولار إلى خزينة الدولة من الإنفاق السياحي للزوار من الخليج العربي.

وأضافت أن من المتوقع أن يسري هذا الاتجاه الإيجابي في الإنفاق السياحي على جميع الأسواق الرئيسية الأخرى لمصر.

وأشار التقرير إلى أن مصر شهدت نموا قويا في الأداء السياحي خلال السنوات القليلة الماضية، لا سيما خلال عامي 2018 و2019، ومن المتوقع استمرار هذا النمو طيلة عام 2020 وما بعده بفضل الدعم الذي يحظى به القطاع.

وأوضح التقرير أن هذا الدعم يأتي عبر المبادرات المقدمة من وزارة السياحة، كحملات التسويق والإعلان العالمية، والمشاركة في الفعاليات السياحية في جميع أنحاء العالم.

وقالت المؤسسة إن مصر تمتلك سلة متنوعة من الأسواق المصدرة للسياح إليها، مما يجعلها أقل عرضة للأزمات ويخفف من مخاطر الاعتماد على سوق واحد أو عدد محدود من الأسواق المصدرة.

وتوقعت المؤسسة أن يرتفع حجم الإنفاق السياحي في مصر إلى نحو 29.7 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 16.4 مليار دولار خلال عام 2019.

وتوقعت المؤسسة أن يحقق السياح الألمان أعلى إنفاق سياحي بمصر في عام 2024 بما يقارب 5 مليارات دولار، مشيرة إلى أن من المنتظر حدوث ارتفاع في متوسط الإنفاق لجميع السياح القادمين إلى مصر بنسبة 13% سنويا حتى عام 2024.